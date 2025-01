Zarzut zabójstwa 50-latki postawiła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie (woj. mazowieckie) 46-letniemu Piotrowi J. We wtorek po trzech dniach poszukiwań zatrzymała go policja. Sekcja zwłok kobiety wykazała, że zmarła ona na skutek ugodzenia nożem. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia.

Policjanci prowadzący zatrzymanego 46-letniego mężczyznę / KPP Ciechanów /

Poszukiwania 46-letniego Piotra J. zostały wszczęte po tym, gdy w minioną sobotę wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań w tym mieście. Pod wskazanym adresem funkcjonariusze znaleźli 50-latkę z raną kłutą pleców. Kobieta zmarła mimo podjętej reanimacji. Policja ujęła mężczyznę we wtorek.

Zastępca prokuratora rejonowego w Ciechanowie Piotr Tyszka powiedział w środę, że 46-letni Piotr J. usłyszał zarzut zabójstwa. Dodał, że podejrzany "przyznał się do popełnienia czynu i złożył wyjaśnienia".

W środę 46-latek zostanie doprowadzony do sądu. Ma on zdecydować o przedłużeniu jego tymczasowego aresztowania do trzech miesięcy. Postanowienie o doraźnym aresztowaniu mężczyzny sąd wydał wcześniej na podstawie listu gończego.

Domowa awantura

Z ustaleń śledztwa wynika, że do zabójstwa 50-latki doszło podczas awantury domowej.

W trakcie tej awantury kobieta zadzwoniła na policję. Połączenie to zostało jednak przerwane przez obecnego w mieszkaniu 46-latka. Bezpośrednio po tym mężczyzna zadał kobiecie cios nożem - wyjaśnił prokurator Tyszka.

Zdjęcie ilustracyjne / mares90 / Shutterstock

Zastępca prokuratora rejonowego w Ciechanowie dodał, że przeprowadzona sekcja zwłok 50-latki wykazała wstępnie, że przyczyną jej śmierci była rana zadana w plecy ostrym narzędziem i krwotok, który nastąpił w wyniku tych obrażeń.

Po ugodzeniu nożem 50-latki Piotr J. uciekł z mieszkania. Po przybyciu na miejsce policji rozpoczęły się jego poszukiwania.

Szedł poboczem drogi

W akcji brali udział funkcjonariusze z kilku jednostek, w tym z Ciechanowa, Płocka i Radomia, śmigłowiec oraz przewodnicy psów z Komendy Głównej Policji w Warszawie, które potrafią podjąć trop po śladzie pozostawionym dużo wcześniej niż kilka czy kilkanaście godzin.

Ostatecznie 46-latka ujęli we wtorek policjanci z Ciechanowa w pobliskiej miejscowości Lekówiec w gminie Regimin, gdy szedł poboczem drogi.

Wcześniej, jeszcze w trakcie poszukiwań, ciechanowska policja publikowała na swej stronie internetowej dane i wizerunek Piotra J. oraz apel o pomoc w jego ujęciu.