"Nie sądzę, by to było dobre nabożeństwo" - tak prezydent USA Donald Trump skomentował wtorkowe nabożeństwo w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Biskup kościoła episkopalnego Mariann Edgar Budde zwróciła się do prezydenta Donalda Trumpa o miłosierdzie nad imigrantami i mniejszościami seksualnymi.

Wtorkowe nabożeństwo w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie / WILL OLIVER / PAP/EPA W imię naszego Boga, proszę pana o litość. Są ludzie w naszym kraju, którzy się boją. Są geje, lesbijki, dzieci transseksualne, rodziny demokratyczne, republikańskie, niezależne - niektórzy boją się o swoje życie - tymi słowami biskup kościoła episkopalnego Mariann Edgar Budde zwróciła się do siedzącego w pierwszym rzędzie Trumpa podczas nabożeństwa w Katedrze Narodowej. Duchowna prosiła prezydenta, by "znalazł współczucie" dla uchodźców uciekających z krajów objętych wojnami. Przekonywała go, że większość nielegalnych imigrantów nie jest przestępcami. Ludzie, którzy zbierają nasze plony i sprzątają nasze budynki biurowe, którzy pracują na fermach drobiu i w zakładach mięsnych, którzy zmywają naczynia po jedzeniu w restauracjach i pracują na nocnych zmianach w szpitalach - oni mogą nie być obywatelami ani nie mieć odpowiednich dokumentów, ale zdecydowana większość imigrantów nie jest przestępcami - mówiła. Tuż po homilii Trump wymienił z siedzącym obok wiceprezydentem J.D. Vancem kilka słów i pokiwał głową. Po wyjściu z katedry, pytany o ocenę nabożeństwa, powiedział, że "nie było zbyt ekscytujące". Nie sądzę, by to było dobre nabożeństwo. Mogliby to zrobić dużo lepiej - dodał. Trump podpisał w poniedziałek kilkadziesiąt rozporządzeń i innych aktów prawnych, w tym o zakończeniu przyjmowania uchodźców i zawieszeniu prawa do azylu oraz zapowiedział. Wśród innych aktów było przywrócenie uznawania dwóch biologicznych płci, a także zniesienie polityki dotyczącej ochrony mniejszości przed dyskryminacją. Zobacz również: Trump tak chce zmusić Putina do negocjacji. "Jeśli odmówi..."