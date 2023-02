W 2026 roku mieszkańcy Warszawy mają dojechać do ostatniej planowanej stacji II linii metra. Taką datę podaje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i potwierdza, że mimo prowadzonych negocjacji finansowych z wykonawcą, metro dojedzie do stacji Karolin. Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy, a to oznacza utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców Bemowa.

/ Materiały prasowe Te plany, mimo trudnej sytuacji finansowej, kontynuujemy. Stoimy w miejscu, w którym w 2026 roku będzie stacja Lazurowa - tak przy pętli autobusowej Górczewska mówił Rafał Trzaskowski. Prezydent nie chciał podawać szczegółowego harmonogramu prac, ale jak mówił, budowa wszystkich trzech stacji na zachodnim odcinku II linii metra : Lazurowa, Chrzanów, Karolin mają być prowadzone równolegle. Pytanie o koszty Rafał Trzaskowski wciąż nie podaje informacji ile ostatecznie ma kosztować dokończenie II linii metra. W grudniu ogłoszono porozumienie z wykonawcą, który z powodu rosnących kosztów zażądał zmiany wysokości kontraktu, ale wciąż nie ustalono o ile więcej miasto dopłaci za ten odcinek metra. Porozumienie finansowe zostało zawarte, znamy widełki, wiemy, gdzie te negocjacje powinny się zakończyć - mówi Trzaskowski. Ogólne porozumienie strategiczne jest. Uznaliśmy, że w związku z bardzo trudną sytuacją na rynku, pandemią, wojną, wzrostem kosztów, uznamy postulaty wykonawcy i dlatego możemy stać w miejscu budowy, ale teraz prowadzone są szczegółowe negocjacje - dodaje prezydent Warszawy. Więcej zdradza prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk: Opracowaliśmy już zasadę jak oszacowana będzie nowa cena na podstawie pewnych wskaźników. Za kilka tygodni powinniśmy mieć wspólny komunikat dotyczący przeszacowania wartości kontraktu. Jest pytanie czy zasadne jest rozpoczynanie budowy od razu 3 stacji skoro nie jest znana ostateczna kwota kontraktu i nie wiadomo czy miasto będzie miało wystarczające środki na dokończenie budowy do 2026 roku? Na ten kontrakt pieniądze są. To 1,6 mld złotych. Wykorzystano na razie 60 milionów więc pieniądze są. Będą postępowały roboty, będą przedkładane faktury, będą płatności - zapewnia prezes Metra. Nikt ostatecznej kwoty dokończenia II linii metra nie podaje. Jerzy Lejk dodaje, że już w najbliższym czasie mieszkańców zachodniego Bemowa czekają utrudnienia w związku z przygotowaniami do budowy. Chodzi głównie o okolice Lazurowej, Ronda Radia Wolna Europy, Górczewskiej.

Zobacz również: Do szkoły przez drabinę. To codzienność warszawskich uczniów z Wesołej

Koleje Mazowieckie z rekordową liczbą pasażerów. Zajęły drugie miejsce w kraju

Agresywny mężczyzna ukradł policjantom magazynek z amunicją Opracowanie: Renata Gaweł