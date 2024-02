Wypadek awionetki koło Płońska na Mazowszu. Ranna została jedna osoba. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło przed godz. 17 w Milewie w powiecie Płońskim.

Awionetka przy podejściu do lądowania przewróciła się na dach - przekazała RMF FM oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Płońsku, komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

Ranna została jedna osoba. To pasażer awionetki. Został on przewieziony do szpitala na badania.

Kinga Drężek-Zmysłowska, że był to lot prywatny - z okolic Zatora w Małopolsce do Milewa.

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.