Dowodzący działaniami podkreślił, że najważniejsze było bezpieczeństwo żołnierzy i innych osób, a zapytany przez naszą reporterkę o najtrudniejszy element akcji, tłumaczył, że najbardziej obawiał się załadowania kadłuba na łódź, "bo to jest dość ciężki element".

Dodatkowo ten samolot przebywał w wodzie, więc nabierał wody, a każdy litr wody to jest kilogram dodatkowej jeszcze masy, a żołnierze musieli go podnieść fizycznie i załadować do tej łodzi - podkreślił.

Po kilku godzinach samolot trafił na ciężarówkę, która przewiozła go do jednostki wojskowej. Tam pozostanie na krótko, bo po wymontowaniu silników trafi do specjalnych zakładów lotniczych, gdzie specjaliści sprawdzą, co było przyczyną awarii.