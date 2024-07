Mieszkańcy 29 miejscowości w gminie Sochaczew na Mazowszu znów mogą pić wodę z kranu. Dziś oficjalnie ogłosił to sanepid. Ale mieszkańcy o tym nie wiedzieli, bo informacja pojawiła się jedynie w internecie - na stronach urzędowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O tym, że sanepid zakazał spożywania wody z wodociągów mieszkańcom 29 miejscowości w gminie Sochaczew, informowaliśmy w sobotę .

We wtorek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie wydała komunikaty o przydatności do spożycia wody z dwóch wodociągów publicznych Mokas i Janaszówek-Bogdaniec 1A (tych samych, których dotyczył wydany kilka dni temu zakaz).

Czy mieszkańcy gminy wiedzieli o wtorkowych komunikatach sanepidu?

Dobrze, że mi pan mówi. Ja liczę, że jako mieszkaniec powinienem dostać smsa. Z alertami potrafią wysyłać smsy, że będzie padało, to dlaczego nie potrafią wysłać, że woda jest zdatna do picia - powiedział mieszkaniec gminy w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim.

Wójt Sochaczewa Dariusz Krupa powiedział RMF FM, że komunikat jest na stronie gminy. O godzinie 9 rano dowiedzieliśmy się, że woda jest ok - mówił.

Na pytanie reportera RMF FM o to, czy mieszkańcy powinni regularnie odświeżać stronę, aby dowiedzieć się o zdatności wody do spożycia. Nie, tak jak mówię, wysyłamy komunikator nasz, dajemy ogłoszenie na naszej stronie internetowej - mówił wójt.

Co mają zrobić osoby starsze? Nie wszyscy mają media społecznościowe, nie wszyscy mają dostęp do komunikatorów - dopytywał Michał Radkowski.

Dlatego jeszcze dzisiaj przyjeżdżają sołtysi i pobierają karty, które wieszamy na tablicach sołeckich. Niestety musi to działać w ten sposób - wyjaśniał Dariusz Krupa.



Jak mówili mieszkańcy, gmina zapewniła każdemu jedynie jedną 1,5-litrową butelkę niegazowanej wody dziennie.