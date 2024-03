W weekend 16-17 marca drogowcy i tramwajarze będą pracowali na Woli – na Jana Kazimierza i Obozowej. Na Targówku z kolei drogowcy wymienią nawierzchnię na jezdni ul. Radzymińskiej w stronę centrum. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek 15 marca o godzinie 23.00 drogowcy zamkną północną stronę jezdni ulicy Jana Kazimierza między Gizów a Sowińskiego. Ruch odbywać się będzie drugą częścią jezdni w jednym kierunku – do Sowińskiego.

"Z ulic poprzecznych na ulicę Jana Kazimierza kierowcy wyjadą także wyłącznie w tym kierunku. Na skrzyżowaniu Sowińskiego i Wolskiej dłużej będzie się świeciło zielone światło dla samochodów wyjeżdzających na Wolską" – przekazał stołeczny ratusz.

Od ulicy Ordona do Gizów i na ulicy Sowińskiego kierowcy będą jeździli bez zmian - w dwóch kierunkach. Nadal obowiązuje jeden kierunek ruchu na drugim odcinku Jana Kazimierza - od Sowińskiego w stronę Studziennej.

/ Materiały prasowe

Od soboty rozpoczną kursowanie autobusy linii zastępczej Z-5. Będą jeździły jednokierunkowo z pętli przy Cmentarzu Wolskim ulicami Wolską, Kasprzaka, Ordona, Jana Kazimierza i Hubalczyków z powrotem na pętlę Cmentarz Wolski. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 255.





"W sobotę 16 marca rozpocznie się budowa przystanków tramwajowych na Obozowej. Pierwsze z nich będą gotowe do końca miesiąca. Roboty będą prowadzone między ulicami Księcia Janusza a Deotymy. Raz zamykana będzie jezdnia południowa, raz północna" - poinformował ratusz.

/ Materiały prasowe

Pierwszy etap prac rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, z 15 ma 16 marca i potrwa do piątku 22 marca do końca dnia. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Obozowej w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia od skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza do ulicy Ciołka.



Kierowcy objadą utrudnienia ulicami Księcia Janusza i Górczewską do Ciołka.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W trakcie budowy przystanku na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 129, 184, 197, 201, 249 oraz nocne N45 i N95. Autobusy linii 129 i 249 w kierunku Koła z ulicy Obozowej skręcą bezpośrednio w Ciołka i zakończą kursy na przystanku Dalibora 03, a w drugim kierunku (czyli PKP Ursus i Osiedla Górczewska) pojadą prosto Ciołka do Górczewskiej.

Autobusy linii 184, 197, 201 w kierunku północnym pojadą prosto ulicą Ciołka do Obozowej i nią do Księcia Janusza. Trasy linii nocnych N45 i N95 nie zmienią się. W przeciwną stronę wszystkie autobusy będą jechały ulicami Księcia Janusza i Newelską do Ciołka.

Dodatkowo w weekend 16-17 marca tramwaje linii 20, 23 i 24 będą jeździły na krótszych trasach. "Dwudziestki" zakończą kursy (i wyruszą w przeciwnym kierunku) na ulicy Obozowej na przystanku Wawrzyszewska. Tramwaje linii 23 będą kursowały na trasie Czynszowa - Okopowa i następnie "zmienią się" w linię 24 o trasie Okopowa - Gocławek.

Uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa 70 z pętli Boernerowo na pętlę Koło oraz autobusowa linia zastępcza Z23 zapewniająca bezpośrednie połączenie z Bemowa na Wolę na trasie Nowe Bemowo - Ostroroga przez ulicę Obozową.

Ratusz zaznaczył, że budowa drugiego przystanku przy Ciołka rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, z 22 na 23 marca, i potrwa do następnej soboty, 30 marca, do godziny 4.00. W tym czasie kierowcy nie przejadą w kierunku Księcia Janusza od Dahlbergha do Dalibora.

Objazd poprowadzi ulicą Deotymy i Górczewską do Ciołka.

W tym etapie zmienione będą trasy autobusów linii 129 i 249 - w kierunku Koła pojadą ulicą Ciołka - oraz nocnych N45 i N95, które w drodze na Bemowo ominą wyłączony z ruchu odcinek ulicami Deotymy, Górczewską, Ciołka, Newelską i Księcia Janusza.





W weekend 23-24 marca tramwaje linii 20, 23 i 24 będą kursowały podobnie jak tydzień wcześniej, czyli 20 do ulicy Obozowej (przystanek Wawrzyszewska), 23 na trasie Czynszowa - Okopowa, a 24 Gocławek - Okopowa. Na tory wyjadą także tramwaje linii 70 i autobusy Z23.

Zmiany na Targówku

Na Targówku w weekend 15-17 marca drogowcy wymienią nawierzchnię na jezdni ulicy Radzymińskiej w stronę centrum. W sobotę na wysokości ulicy Bystrej zamknięty będzie jeden, a w niedzielę dwa pasy.

Od piątku 15 marca od godziny 22.00 do soboty 16 marca do godziny 12.00 drogowcy będą pracowali na prawym pasie prowadzącym w stronę centrum. Zostanie on zamknięty od początku zatoki autobusowej Bystra 01 do skrzyżowania z ulicą Bystrą. Kierowcy pojadą dwoma pozostałymi pasami.

Otwarty pozostanie skręt w ulicę Bystrą w prawo w stronę Kanałowej. Zamknięty będzie przejazd między jezdniami Radzymińskiej, a tym samym skręt w Bystrą w lewo. Na wyjeździe z Bystrej od strony Ząbek stanie znak nakazujący skręt w prawo - w stronę Marek.





Od soboty 16 marca od godziny 12.00 do poniedziałku 18 marca do godziny 5.00 zamknięte będą dwa pasy Radzymińskiej w kierunku centrum - środkowy i lewy. Kierowcy pojadą prawym pasem. Skręcać będzie można tak samo jak w poprzednim etapie.

Z ulicy Radzymińskiej do Bystrej będzie można pojechać ząbkowskimi ulicami Wolności i Stefana Batorego. Autobusy linii 199 tylko w stronę Bródna pojadą objazdem ulicami Radzymińską i Wolności.