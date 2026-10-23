Ważny zakaz 11 listopada. Obejmie całą Warszawę

RMF24

11 listopada w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni. Wynika to z projektu rozporządzenia MSWiA, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zakaz dotyczy też „przemieszczania” wszelkiej broni „w stanie rozładowanym”.

11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia broni. Tego dnia w stolicy odbywają się liczne wydarzenia, w tym - o godz. 12:00 - oficjalne uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 14:00 z Ronda Dmowskiego wyruszy natomiast największa manifestacja patriotyczna środowisk narodowych i nacjonalistycznych Marsz Niepodległości „Polak w Polsce gospodarzem”.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że wprowadzenie czasowego zakazu jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników odbywających się tego dnia uroczystości państwowych, jak i zgromadzeń publicznych.

Biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, że w dniu 11 listopada, w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, do m.st. Warszawy zjeżdżają się wielotysięczne grupy osób, które aktywnie uczestniczą w organizowanych tego dnia wydarzeniach - napisano.

Wskazano ponadto, że teraz w całej Polsce obowiązuje wprowadzony na mocy zarządzenia premiera drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. obowiązuje trzeci stopień alarmowy (CHARLIE).

Czy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy?

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest w ramach upamiętnienia przekazania tego dnia w 1918 roku przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku. Zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy. Od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.