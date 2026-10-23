Poglądy to jedno, czyny to drugie? Mentzen do wiceszefowej MON: Nie bedę robił z siebie cyrkowca

RMF24

„Dzień dobry, idziemy na 'wGotowości'? Idzie pan ze mną ćwiczyć?” - zapytała lidera Konfederacji Sławomira Mentzena wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. „Z panią?” - odpowiedział. „Ze mną, ja zapraszam, chyba że z kobietą to dyshonor pójść na ćwiczenia?” - zapytała wiceszefowa ministerstwa obrony. „Na pewno nie bedę robił z siebie cyrkowca” - stwierdził prezes Nowej Nadziei w kontekście bezpłatnych, powszechnych szkoleń obronnych dla obywateli uruchomionych przez Wojsko Polskie i MON.

Mentzen chce szkoleń dla 19-latków. Sam na ćwiczenia „wGotowości” nie pójdzie

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pokazała nagranie z krótkiej wymiany zdań z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem, której świadkiem był m.in. wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski czy nowy wicemarszałek Sejmu i wiceprezes stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Horała.

Wiceszefowa resortu obrony zapytała, czy Sławomir Mentzen wybierze się z nią na ćwiczenia wGotowości. To program szkoleniowy uruchomiony m.in. przez Wojskie Polskie w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z wojną w Ukrainie czy innymi sytuacjami kryzysowymi. Szkolenie składa się z czterech jednodniowych modułów po 8 godzin każdy: bezpieczeństwo, pierwsza pomoc, przetrwanie i cyberbezpieczeństwo.

Z panią? - zapytał polityk Konfederacji. Chwilę później Sławomir Mentzen dodał, że „nie będzie robił z siebie cyrkowca”. Wydaje się być to niespójne z poglądami, które głosi, na przykład z tym, że postuluje przywrócenie powszechnych szkoleń wojskowych dla 19-letnich mężczyzn. Według Sławomira Mentzena powinny zostać wznowione „już teraz”. Polityk uważa też, że zawieszenie zasadniczej służby wojskowej było błędem.

Nie będę robił z siebie cyrkowca i gdzieś tam, ku uciesze dziennikarzy, jakichś fikołków robił - powiedział prezes Nowej Nadziei, odrzucając propozycję wiceszefowej MON.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podczas szkolenia „wGotowości” u warszawskich terytorialsów, 19 września 2026; fot. Pawel Wodzynski / East News

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podczas prezentacji nowego umundurowania dla żołnierzy Wojska Polskiego, 5 października 2026; fot. Wojciech Olkusnik / East News

Polityk Konfederacji po raz kolejny nie zdecydował się podjąć wyzwania

Niedawno Sławomir Mentzen zadrwił z przyjęcia 65 kobiet do dolnośląskiej policji. Drwiąco skomentował: „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie”. Sylwia Szary - była policjantka, przewodnicząca terenowego zarządu NSZZ Policjantów w Słubicach - w rozmowie z Wirtualną Polską, na pytanie, czy zaprosiłaby Sławomira Mentzena na policyjne testy sprawnościowe, odpowiedziała: „Chętnie takie zorganizujemy. Jak najbardziej, zaprosiłabym. Jeśli pan poseł chce, zapraszam na testy sprawnościowe”. Polityk Konfederacji nie odniósł się jednak do tego w żaden sposób.