Święto Niepodległości w stolicy. Prezydent złożył pierwsze wieńce

Dziś po godz. 8 prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Ojca Niepodległości Wincentego Witosa. Następnie Nawrocki złożył wieńce przed pomnikami pozostałych Ojców Niepodległości: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.
O godz. 9 z udziałem pary prezydenckiej w Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęła się msza za ojczyznę.
W południe odbędzie się natomiast uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, podczas której głos zabierze prezydent RP.
Po południu planowane jest złożenie wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Marsz Niepodległości - rekordowa frekwencja?
O godz. 14:30 ulicami Warszawy przejdzie dzisiaj Marsz Niepodległości organizowany przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Tegoroczne hasło to „Polak w Polsce gospodarzem”. Uczestnicy wyruszą z Ronda Dmowskiego, przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.
Według prezesa stowarzyszenia Bartosza Malewskiego, tegoroczny marsz może być rekordowy.
Nie zdziwię się, jak będzie nas pół miliona - podkreślił organizator. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli politycy Konfederacji, Rozwoju Plus oraz PiS, w tym Jarosław Kaczyński i kierownictwo partii.
Donald Tusk w Szczecinie, marszałek Sejmu w Krakowie
Premier Donald Tusk świętuje 11 listopada w Szczecinie, gdzie weźmie udział w uroczystości chrztu i podniesienia bandery na promie „Bursztyn Unity”.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przebywa w Krakowie, gdzie złoży wieniec na grobie marszałka Sejmu II RP Ignacego Daszyńskiego oraz zapali znicz w miejscu sobotnich tragicznych wydarzeń.
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu 11 listopada 1918 roku. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, zniesione w 1945 roku i przywrócone w 1989 roku.
Od tego czasu 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.