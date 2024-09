11 góralków, małych ssaków o gęstym futrze przypominających świnki morskie, zamieszkało w stołecznym zoo. Nowych mieszkańców można już oglądać na wybiegu w słoniarni.

Warszawskie zoo ma nowych mieszkańców / Zoo Warszawa / Materiały prasowe



Aż 11 góralków przyszło na świat w zoo w Warszawie. Pięć samic urodziło po dwa młode, a jedna z samic urodziła jedno małe.

Jak informują opiekunowie zwierząt, maluchy radośnie harcują na wybiegu w słoniarni.

Instagram Post

"Bez względu na wiek, góralki są z reguły pełne energii i doskonale wykorzystują swoje umiejętności wspinaczki i akrobatyki. Są bardzo zwinne, bez problemu poruszają się po skałkach i figlują. W ich życiu nie ma zatem miejsca na nudę" - czytamy na stronie na Facebooku warszawskiego zoo.



Góralki w stołecznym zoo / Zoo Warszawa / Materiały prasowe

Nowych mieszkańców zoo można oglądać codziennie od godz. 9.00. na wybiegu w słoniarni.



Góralki w naturalnym środowisku zamieszkują Afrykę i zachodnią część Azji. Większość z nich osiąga długość do 70 cm i waży od 2 do 5 kg. Zwierzęta są często mylone ze świnkami morskimi. Prowadzą dzienny lub nocny tryb życia. Są roślinożerne, ale zjedzą też owady i larwy. Ciąża trwa 7 lub 8 miesięcy, a na świat przychodzi od 1 do 6 młodych.

Te zwierzęta są nazywane krewnymi słoni. Mają szczątkowe kopytka i poduszeczki pod stopami. Wyróżniają się ponadprzeciętną inteligencją, świetnym słuchem i dobrą pamięcią.