Od dziś do 6 lipca tramwaje linii 4 będą kończyły kursy na pętli Annopol, natomiast kursowanie składów linii 41 zostało zawieszone. Annopol z tramwajami na Bródnie łączy autobusowa linia zastępcza Z-4 - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Na przełom czerwca i lipca zaplanowano przebudowę skrzyżowania ul. Annopol z Daniszewską. Tramwaje nie będą kursowały pomiędzy pętlami Annopol a Żerań Wsch. do 6 lipca. Utrudnienia, choć niewielkie czekają też kierowców.

Tramwaje linii 4 kończą i zaczynają kursy na pętli Annopol, a kursowanie składów linii 41 zostało zawieszone.

W zamian uruchomiono zastępczą linię autobusową Z-4 na trasie: Faradaya, Annopol, Odlewnicza, Marywilska, Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty, Budowlana, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińska, Bartnicza, Wysockiego, Marywilska, Odlewnicza, Annopol, Żerań Wschodni).

Autobusy linii 234 są kierowane na trasę objazdową: Augustów - ... Białołęcka, Daniszewska, Annopol, Odlewnicza, Marywilska, Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty, Budowlana (powrót: Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińska, Bartnicza, Wysockiego, Marywilska).

Główne prace wykonywane są na wlocie ul. Daniszewskiej w Annopol. Obejmują teren za torami tramwajowymi, same tory oraz metr pasa ruchu ul. Annopol, w stronę Trasy Toruńskiej. Tym samym pas ten został zwężony do 4 m. Drugi - nadal ma szerokość 5 m. Prace potrwają do środy, 6 lipca.