W niedzielę, 24 lipca drogowcy zamkną fragment ulicy Płochocińskiej na Białołęce. W tym czasie ulica będzie wyłączona z ruchu. Kierowcy i autobusy pojadą objazdami - poinformował stołeczny ratusz.

Remont ul. Płochocińskiej, która prowadzi nad Zalew Zegrzyński, będzie polegał na usunięciu (frezowaniu) zniszczonej warstwy nawierzchni i ułożeniu nowej na odcinku od ul. Płytowej do przystanku autobusowego "Zaplecze 02" (na jezdni północnej prace toczyć się będą do wjazdu do składu materiałów budowlanych).



Na wyjeździe z magazynu i z ul. Bruszewskiej ustawione zostaną nakazy skrętu w lewo w stronę Nieporętu. Także oznakowanie poziome (żółte pasy) ułatwią ten manewr. Dojazd do Bruszewskiej i dalej możliwy będzie jednym pasem.



Kierowcy nie będą mogli zaparkować na parkingu zlokalizowanym przy przystanku "Zaplecze 02".



Przed skrzyżowaniem Płochocińskiej z Cieślewskich - na jezdni Płochocińskiej prowadzącej w stronę remontowanego odcinka - wygrodzony zostanie środkowy pas.



Drogowcy wprowadzą też zmiany na węźle z ul. Modlińską. Kierowcy jadący od strony Legionowa muszą się liczyć ze skróceniem pasa do skrętu w lewo w Płochocińską (pod wiaduktem). Jadący z przeciwnego kierunku - od strony Pragi - będą mogli skręcić w Płochocińską z jednego z pasów prowadzących do tej pory prosto. Oba prawoskręty zostaną wygrodzone już na wysokości ul. Morelowej.



Objazd utrudnień został wyznaczony ul. Cieślewskich, Bohaterów i Klasyków do Modlińskiej lub ul. Modlińską, Trasą Toruńską i dalej ul. Białołęcką.



Utrudnienia czekają też pieszych. Przejście dla pieszych na przystanek, zostanie zamknięte. Piesi będą kierowani do sąsiadujących zebr.



Naprawa drogi zakończy się w piątek, 29 lipca, o godz. 4.



Na czas prac wprowadzone zostaną zmiany tras linii 326, 705, 735 i 736.



"Autobusy linii 326, 705, 735 i 736 po zjeździe z mostu gen. S. Grota-Roweckiego pojadą ul. Toruńską, Łabiszyńską, Kopijników, Białołęcką do Płochocińskiej. Zostanie uruchomiona linia zastępcza Z-5, która będzie kursowała z Żerania FSO ul. Modlińską, Płochocińską i Płytową do pętli Kupiecka" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.