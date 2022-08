Motorniczy tramwaju pod którym w ostatni piątek zginął 4-letni chłopiec, nie świadczy pracy - powiedział rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany.

Miejsce śmiertelnego wypadku na ulicy Jagiellońskiej na Pradze-Północ w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Nieoficjalnie PAP dowiedziała się, że mężczyzna przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie zostanie przesłuchany do końca miesiąca. Wciąż jest w złym stanie po wypadku.



Do tragedii doszło w piątek, 12 sierpnia o godz. 11.40 na linii 18 na ulicy Jagiellońskiej przy przystanku Batalionu "Platerówek". Uczestniczył w nim tramwaj starego typu - Konstal 105 - jadący w kierunku pętli Żerań FSO. 4-letnie dziecko zostało pociągnięte przez pojazd wzdłuż torowiska. Prawdopodobnie zostało przytrzaśnięte drzwiami. Chłopiec zmarł. Do tragedii doszło w momencie, kiedy wysiadał razem z babcią z ostatniego wagonu.



Jak informował rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, wagon jest sprawny technicznie i ma ważny przegląd. Sprawne były też systemy zapobiegające przytrzaśnięciu pasażera i ruszenia z otwartymi drzwiami. Prawidłowo zadziałał hamulec bezpieczeństwa. "Z analizy zapisu urządzeń rejestrujących tramwaju wynika, że zahamował po użyciu hamulca bezpieczeństwa na dystansie 28 metrów w około 4 sekundy" - tłumaczył Dutkiewicz.



Policjanci apelują do wszystkich bezpośrednich świadków zdarzenia o kontakt z warszawską policją.









Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.