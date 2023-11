Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w okolicy przystanku Grenadierów na alei Jerzego Waszyngtona w Warszawie. Tramwaj potrącił mężczyznę, a motorniczy, który nie zauważył, że doszło do wypadku, odjechał z miejsca zdarzenia. Sprawa trafiła do prokuratury.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX Tragiczny wypadek wydarzył się w czwartek po południu w okolicy przystanku Grenadierów na alei Jerzego Waszyngtona w Warszawie. Pasażer wysiadł z tramwaju, drzwi zostały zamknięte i potem w jakiś sposób dostał się pod już ruszający tramwaj. Niestety ten wypadek skończył się śmiercią tej osoby. Pracujemy razem z policją, by dokładnie wyjaśnić przebieg tego wypadku - powiedział Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich. Według ustaleń reportera RMF MAXX Przemysława Mzyka - motorniczy nie widział momentu wypadku i dopiero na wysokości mostu Poniatowskiego zatrzymał tramwaj. Jest to skład starego typu w którym nie ma monitoringu. Prowadzący skład był trzeźwy, ale pobrano mu krew do badań. Policjanci przekazali sprawę do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy zaznaczają, że czynności prowadzone są w sprawie i na razie nie ma jeszcze decyzji czy motorniczy zostanie przesłuchany jako świadek czy podejrzany. Zobacz również: Mieli wyłudzić 800 tys. zł. Areszt dla b. szefa warszawskiej prokuratury apelacyjnej i jego córki

Kilkadziesiąt strzałów w zatłoczonym pubie. "Marek z Marek" zatrzymany

Warszawa: Śmiertelny wypadek na alei Waszyngtona. Zamknięte fragmenty ulic