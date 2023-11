2,6 promila alkoholu miała w organizmie 38-latka, która w Oświęcimiu opiekowała się trzymiesięcznym synem. Policjantów zaalarmował kurator sądowy, który odwiedził rodzinę.

Badanie alkomatem potwierdziło, że kobieta jest pijana. Chłopiec został oddany pod opiekę rodziny.

38-latka jest podejrzana o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. Materiały trafią do sądu, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Odrębny wniosek zostanie skierowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Policjanci apelują o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania wobec dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. W takim przypadku należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym, nauczycielem, pedagogiem, kuratorem sądowym oraz dzielnicowym, a kiedy zagrożone może być życie lub zdrowie, należy interweniować dzwoniąc pod numer alarmowy 112.