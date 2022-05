Tramwaj potrącił pieszą w okolicy ronda de Gaulle'a w centrum Warszawy. Kobieta trafiła do szpitala. Motorniczy był trzeźwy - poinformowała sierż. szt. Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa: Tramwaj potrącił pieszą w centrum miasta / Andrzej Lange / PAP

Informację o wypadku w Alejach Jerozolimskich na wysokości Nowego Światu policjanci otrzymali ok. godz. 18. Pieszą potrącił tramwaj linii 9 w okolicy przystanku Muzeum Narodowe. Kobieta została zbadana przez zespół medyczny na miejscu, a następnie została zabrana do szpitala na dalsze badania.



Putyra, zapytana, czy do potrącenia doszło na pasach, zaznaczyła, że będzie to wyjaśniane w toku czynności.



Jak przekazała policjantka, motorniczy był trzeźwy.



Ruch tramwajowy, który wstrzymano po wypadku, został już przywrócony.



O zdarzeniu poinformował wcześniej portal TVN Warszawa. Jak podał, pieszą udało się wydostać spod pojazdu za pomocą podnośnika. Kobieta była przytomna.