Wystawa, debaty i koncerty - to wszystko przygotowano w ramach warszawskiego Festiwalu Przemiany pod hasłem: "Wyhoduj sobie miasto". Wstęp na wydarzenie, organizowane przez Centrum Nauki Kopernik, jest bezpłatny - podaje portal dzieje.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, organizatora festiwalu, to wydarzenie pozwala uruchomić wyobraźnię i spojrzeć w przyszłość. Zobaczyć, co może się zdarzyć, i jaki możemy mieć na to wpływ - podkreślił.

W najbliższą niedzielę wykład o najnowszych badaniach zbiorowych zachowań owadów społecznych i tworzonej przez nie architektury wygłosi dr Matthew Lutz, biolog ewolucyjny i architekt.

Na spotkaniach panelowych eksperci podejmą tematy zeroemisyjności, pasywnego budownictwa i miejskich mikroklimatów. Będzie także okazja, by poznać takie wynalazki, jak meble konstruowane z grzybów, materiały absorbujące światło i emitujące je w ciemności oraz turbinę wiatrową, przystosowaną do działania wśród wieżowców.

Zwiedzający będą mieli również okazję zobaczyć żywe owady i efekty ich pracy. Mrówki grzybiarki, pszczoły i trzmiele będą elementem wystawy towarzyszącej festiwalowi Przemiany.