Z kilkumiesięcznym opóźnieniem w Warszawie ruszy program dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji psów oraz kotów. Pomoc jest znacząca, bo sterylizacja może kosztować ponad tysiąc złotych. Najpierw Radzie Miasta długo zajęło przyjęcie przepisów, a teraz są problemy z przetargiem. W 12 z 18 stołecznych dzielnic żadna lecznica weterynaryjna nie stanęła do przetargu.

Prowadzimy ten program już od bardzo wielu lat i rzeczywiście nie pamiętam, żeby do tej pory były takie problemy ­- mówi w RMF FM rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

W niektórych dzielnicach do konkursu stanęły indywidualne lecznice, w innych konsorcja kilku podmiotów. Ale pierwszy raz zdarzyło się, by w tak wielu dzielnicach nie wyłoniono żadnej placówki do obsługi miejskiego programu. Ratusz nie wie z czego to wynika. Zapytaliśmy o to Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną i czekamy na odpowiedź.

Przetarg właśnie rozstrzygnięto i wybrano 12 lecznic, które zgłosiły się w 6 dzielnicach - to Bielany, Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Wawer oraz Włochy. Teraz z lecznicami i konsorcjami podpisane zostaną umowy i program, który zazwyczaj startował od stycznia, ruszy późną wiosną.

Jeśli mówimy o tych pierwszych kilkunastu lecznicach, to program ruszy absolutnie w maju. Tu jest mowa o tym, że to nastąpi w przyszłym miesiącu - zapewnia rzeczniczka miasta. Dokładny termin zostanie jeszcze ogłoszony.

W następnych tygodniach zostanie też rozpisane postępowanie uzupełniające w dzielnicach, w których nie udało się znaleźć żadnej lecznicy.

Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest to, żeby te usługi w ogóle były dostępne, niezależnie od tego w jakiej dzielnicy się mieszka. Oczywiście lista lecznic będzie dostępna na stronie internetowej. Liczy się fakt zamieszkiwania na terenie miasta stołecznego Warszawy, natomiast z której lecznicy zechcą mieszkańcy skorzystać, to już zależy jak będzie komu wygodniej - mówi Monika Beuth.

Jakie są warunki skorzystania z miejskiego dofinansowania?

Warunkiem skorzystania z miejskiego dofinansowania jest posiadanie Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka, co potwierdza zamieszkiwanie i/lub odprowadzanie podatków mieście.

Pies lub kot muszą być elektronicznie oznakowane (zaczipowane), a w przypadku psa konieczne jest również aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Trzeba również okazać dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia, na przykład książeczkę zdrowia lub paszport psa/kota.

Dofinansowanie obejmuje wizytę kwalifikacyjną oraz badanie kliniczne, wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej, zapewnienie psu opieki pooperacyjnej oraz podanie środków przeciwbólowych i antybiotyków, a także wizyty kontrolne po zabiegu, podanie leków czy zdjęcie szwów.

Rynkowa cena takiej procedury zaczyna się w Warszawie od ok. 1000 złotych.