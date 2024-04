Kilka dni potrwa naprawa zapadliska jezdni w rejonie ul. Smugowej w Łodzi. Ponieważ znajduje się ono w pobliżu torowiska, wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów. Objazdem kursują linie 1, 5 i 6.

Zapadlisko na ul. Franciszkańskiej / Łódź.pl /

Objazdem kursują linie: 1, 5 i 6.

Linia 1 jadąc z krańcówki Kilińskiego/Tymienieckiego dojeżdża do Pomorskiej, a następnie zawraca przez Pomorską, plac Wolności, Nowomiejską i Północną ponownie do Kilińskiego. Linia 5 kursuje z Teofilowa do placu Kościelnego, a dalej przez Wojska Polskiego na Doły. Natomiast linia 6 została skierowana z Kurczaków na Dworzec Łódź Żabieniec.

Kierowcy mogą korzystać z ul. Franciszkańskiej i dojechać do ul. Smugowej i Wolborskiej. W najbliższych dniach będą jednak występować utrudnienia, zwłaszcza w czasie prowadzenia prac - informuje Urząd Miasta.