Biuro Programu Niepodległa wraz z Julią Pietruchą i zespołem Jana Emila Młynarskiego zaprasza w sentymentalną podróż po stolicy z utworem "Wrzuć grosz do fontanny".

Walentynka dla Warszawy Materiały prasowe

"Wrzuć grosz do fontanny, razem ze mną na dno wrzuć..." to utwór o miłości. To też powód, dla którego piosenka ma swoją premierę w Walentynki 2022. O ile spełni się życzenie - zakochani znów się spotkają. Brzmienie połączonych instrumentów - katarynki, bandżoli, pozytywu organowego, werbli i tuby - w aranżacji kierownika muzycznego projektu Jana Emila Młynarskiego działa na zmysły. Sensualny głos Julii Pietruchy wspaniale je dopełnia. Polski tekst przygotował Ryszard Kiersnowski (pseudonim artystyczny: Ryszard Pobóg).

Czasem pada pytanie: jak można ożywić przedwojenną Warszawę? Żeby ożywić fotografie, żeby nie zamykać się tylko w filmie przedwojennym? Muzyka jest do tego najlepszym elementem, a częścią składową - jedną z najważniejszych w muzyce w ogóle - jest brzmienie. Brzmienie, które tworzymy z różnych elementów; brzmienie, które działa na zmysły, a zmysły uruchamiają ten obraz. Ja na to bardzo liczę właśnie w tym przypadku. Dlatego katarynka - mówi Jan Emil Młynarski, muzyk, artysta, dziennikarz i popularyzator piosenek o starej Warszawie.

Projekt "Kuplety Warszawskie 2.0" to dawne melodie w nowych odsłonach. Kluczem wyboru były teksty, które dopełniają historię o zniszczonym Pałacu Saskim i jego okolicach. "Wrzuć grosz do fontanny" odnosi się do fontanny z Ogrodu Saskiego, położonej tuż obok dawnego Pałacu.

Niepodległa przez swoje działania stara się przypominać klimat międzywojennej Warszawy. Budujemy międzypokoleniową więź - tych samych utworów słuchali kiedyś nasi przodkowie, a dziś sięgają po nie współcześni artyści, którzy z charakterystyczną dla siebie wrażliwością nadają im nowy styl. Dawnej Warszawy można dotknąć także np. podczas corocznego Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, gdy wśród historycznej zabudowy Traktu Królewskiego koncertują uliczne orkiestry, spacerują rekonstruktorzy w strojach z epoki, a między nimi blasku dodają stare samochody i powozy - mówi Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura Programu Niepodległa.

Utwory nagrane w ramach "Kupletów Warszawskich 2.0" powracają klimatem do miasta, którego dziś już nie ma. Julia Pietrucha, polska aktorka, piosenkarka, autorka piosenek i prezenterka, jest doceniana za świetny, naturalny głos, a jej piosenki spodobały się publiczności i krytykom. Sentymentalne brzmienie jej nowego wykonania, pierwszego z kupletów, łączy różne obrazy stolicy - tej przed katastrofą II wojny światowej i tej współczesnej, tętniącej życiem i spoglądającej na dawne czasy z tęsknotą. "Kuplety Warszawskie 2.0" to próba powrotu do obrazu Pałacu Saskiego i jego okolic jako miejsca pełnego życia. Kiedyś miejsce to nazywane było przecież sercem Warszawy, które ożywione w wyobraźni współczesnych odbiorców rozbrzmiewać będzie pięknymi melodiami.

Jesteśmy w procesie nagrania trzech piosenek, które chcemy poświęcić budowli pięknej, monumentalnej, która zniknęła z mapy Warszawy na przełomie 1944 i 1945 roku - Pałacowi Saskiemu - mówi kierownik muzyczny projektu "Kuplety Warszawskie 2.0" Jan Emil Młynarski.

Zapraszamy do słuchania!

Organizatorem projektu są Biuro Programu "Niepodległa" oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wrzuć Grosz do Fontanny

Autor tekstu: Ryszard Kiersnowski (ps. Ryszard Pobóg)

Autor muzyki: Jule Styne

Wokalistka: Julia Pietrucha

Zespół towarzyszący:

Jan Młynarski - katarynka, bandżola, chór

Piotr Zabrodzki - pozytyw organowy, chór

Igor Nikiforow - chór

Piotr Wróbel - tuba

Producent: Biuro Programu "Niepodległa"