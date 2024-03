Tradycyjnie już w wielkanocny poniedziałek na tory w stolicy wyjadą zabytkowe tramwaje linii W - poinformowały Tramwaje Warszawskie. Okolicznościowa linia będzie kursowała w poniedziałek, 1 kwietnia w godz. 12-18.

/ Zarząd Transportu Miejskiego /

Tramwaj linii W wyruszy z Osiedla Górczewska przez Powstańców Śląskich, nowe torowisko na Wolskiej, by potem ul. Skierniewicką dojechać do Prostej i ronda ONZ, skąd przez al. Niepodległości i Rakowiecką dotrze do pętli Kielecka.

Linię W będą obsługiwały wagony historyczne - dwa klasyczne z lat 40.-50. oraz charakterystyczny zielony przegubowiec z 1969 roku, pierwotnie jeżdżący po ulicach Poznania.

Kursy będą się odbywać co 40 minut.





W zabytkowych tramwajach obowiązują wszystkie rodzaje biletów ZTM. Skasują je konduktorzy - członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu. We wszystkich wagonach znajdują się również kody QR umożliwiające aktywowanie biletu kupionego w aplikacji mobilnej.

Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy jest po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.