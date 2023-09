W sobotę 16 września obchodzić będziemy World Cleanup Day, czyli Światowy Dzień Sprzątania. W akcję włączają się miasta w całej Polsce. W Warszawie posprzątać będzie można m.in. słynną Poniatówkę.

Plakat promujący sobotnią akcję. / Anna Zakrzewska / RMF FM

Finał akcji

Sobotnie sprzątanie Wisły będzie wielkim finałem cyklicznych akcji sprzątania nadwiślańskich plaż.

W siedmiu zorganizowanych w tym sezonie zbiórkach razem z Warszawskimi Plażowymi wzięło udział 171 osób, które zebrały 244 worki śmieci - mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły.

Bo warto zaznaczyć, że my tak naprawdę sprzątamy Wisłę przez całe wakacje. U naszych wolontariuszy zawsze dostępne są worki i rękawiczki, które możemy pobrać i wyruszyć z nimi na poszukiwanie śmieci - tłumaczy pełnomocnik.

Poniatówka to takie centrum nadwiślańskiego relaksu po prawej stronie Wisły. Centrum, które jest najczęściej najbardziej zaśmiecone. Często znajdujemy śmieci gdzieś głęboko w lesie łęgowym, poza wyznaczonymi szlakami - dodaje Piotrowski.

Do Światowego Dnia Sprzątania mogą dołączyć wszyscy: firmy, samorządy, organizacje i każda osoba, która ma ochotę zatroszczyć się o Ziemię.

Start akcji o godz. 10:00 na plaży Poniatówka.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Najpierw sprzątanie, potem przyjemności

W tym roku nad Wisłą sprzątać będzie można nie tylko z plaży, ale także... z wody! Dzielnica Wisła zaprasza chętnych na rejsy edukacyjne oraz rejsy umożliwiające sprzątanie śmieci specjalnymi chwytakami bezpośrednio z pokładu tradycyjnej - drewnianej - łodzi, na które zapisać można się na stronie rejsy.waw.pl.

Na najbardziej aktywnych uczestników akcji czekają plakaty graficzki Oli Jasionowskiej, wejściówki na rejsy po Wiśle i inne atrakcyjne nagrody. Na wydarzenie organizatorzy zapraszają także dzieci i rodziców - rodziny będą mogły wspólnie wziąć udział w ekologicznej grze terenowej.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

World Cleanup Day

World Cleanup Day to cykliczna impreza realizowana od 2008 r. przez największą na świecie ekologiczną organizację pozarządową Let’s Do It World. W 2022 roku w akcji wzięło udział łącznie aż 70 milionów ludzi na świecie. W zeszłym roku w samej Polsce udało zorganizować ponad 4500 akcji sprzątania w całym kraju, podczas których zebrano 472 tony odpadów.