W sobotę po raz kolejny odbędzie się Noc Muzeów. Zaplanowano setki atrakcji dla wszystkich miłośników odkrywania miasta po zmroku m.in. koncert z pokazami świateł, warsztaty operowe dla dzieci i prezentację zabytkowych samochodów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W nocy z 13 na 14 maja otwartych będzie aż 265 placówek, z czego ponad 40 po raz pierwszy. Podobnie, jak w latach poprzednich nie są to tylko muzea czy miejsca kojarzone z kulturą, ale też te na co dzień niedostępne, np. będzie można obejrzeć fragment stuletnich sieci kanalizacyjnych ukrytych pod ziemią, zwiedzić nowo otwartą Ambasadę Islandii w Polsce, zobaczyć wnętrza niesamowitej Willi Żabińskich w warszawskim zoo i wziąć udział w warsztatach w innowacyjnym centrum edukacyjnym specjalizującym się w programowaniu i robotyce.

Poza tym w Centrum Nauki Kopernik będzie można porozmawiać z robotem obdarzonym sztuczną inteligencją, a w kinie Iluzjon obejrzeć wystawę zabytkowego sprzętu filmowego i filmy wyświetlane z taśmy 16 milimetrowej. Z kolei w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbędzie się prezentacja samochodów zabytkowych z okresu PRL-u, a Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek zorganizuje nocne zwiedzanie z latarkami. Dla spacerowiczów będzie także otwarty powstający gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy pl. Defilad.

"Nie zabraknie też wydarzeń plenerowych. Stołeczne Centrum Edukacji poprowadzi warsztaty malarskie w plenerze, a na Pradze-Północ odbędzie się spacer po Szmulowiźnie i Michałowie. Tej nocy będzie można również zobaczyć gabinet prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego przy Placu Bankowym 3/5" - przekazał ratusz.

Parada i wystawa autobusów

Miasto zaplanowało także niezwykle popularną paradę i wystawę zabytkowych autobusów oraz interaktywną instalację przenoszącą w świat sztuki na placu Defilad. Przygotowano także specjalne trasy, dzięki którym zwiedzający nie ominą najciekawszych punktów Nocy Muzeum.

O 17.30 z terenu od strony Pałacu Młodzieży (ul. Emilii Plater) ruszy parada zabytkowych autobusów. Pojazdy przemierzą następującą trasę: Pałac Młodzieży początek parady), Emilii Plater, pl. Grzybowski, Marszałkowska, Andersa, Muranowska, Bonifraterska, Międzyparkowa, Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, Szwedzka, al. Solidarności, Trasa W-Z, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, Emilii Plater, Pałac Młodzieży (koniec parady). Autobusy na miejsce początku parady zostaną podstawione około godziny 17. Pomiędzy dworcem Wileńskim a placem Defilad, parada autobusów przejedzie wspólnie z paradą tramwajów. Po paradzie autobusy wezmą udział w wystawie, natomiast kilka z nich obsłuży specjalną linię A.

O 17.45 z placu Narutowicza ruszy także parada tramwajów, które pojadą Z placu Narutowicza(początek parady), Grójecką, Al. Jerozolimskimi, al. Zieleniecką, Targową, Trasą W-Z, pl. Bankowy, Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrową, pl. Narutowicza (koniec parady).

Tramwaje na miejsce początku parady zostaną podstawione około godziny 17. Po paradzie część wagonów weźmie udział w Festiwalu Tramwajów na placu Narutowicza, natomiast część z nich obsłuży specjalną linię M. Również w tym roku warszawiacy będą mogli korzystać z linii muzealnych. Autobusowe linie A i R obsługiwane będą zabytkowym i historycznym taborem, a linia N autobusami elektrycznymi. Na tory wyjedzie linia tramwajowa M obsługiwana tramwajami zabytkowymi.

Zmiany w kmunikacji miejskiej

By wszyscy bezpiecznie wrócili do swoich domów wydłużony zostanie czas kursowania komunikacji miejskiej. Metro, tramwaje i autobusy będą jeździć do godziny ok. 2:30, a autobusy nocne ze zwiększoną częstotliwością niż zwykle.

Na przejażdżkę zabytkowym autobusem wokół centrum zabiorą autobusy linii A. Historyczne pojazdy pojadą trasą: Emilii Plater, Świętokrzyska, Prosta, rondo Daszyńskiego, Towarowa, pl. Zawiszy, Grójecka, pl. Narutowicza, Grójecka, pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Emilii Plater.

Drugą specjalną linią będzie R. Zabytkowe autobusy pojadą bez zatrzymania między pętlą Emilii Plater a zajezdnią autobusową Woronicza na Mokotowie. Autobusy linii A i N będą kursowały od godziny 19 do 22.30. Na tory wyjadą również zabytkowe tramwaje, jako linia M, kursujące w godz. 19-24 na trasie: pl. Narutowicza, Filtrowa, Krzywickiego, Nowowiejska, Marszałkowska, al. "Solidarności", most Śląsko-Dąbrowski, al. "Solidarności", Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Środkowa, Czynszowa, Stalowa, Targowa, most Śląsko-Dąbrowski, al. "Solidarności", Marszałkowska, Nowowiejska, Filtrowa, pl. Narutowicza.

Przejazd autobusami i tramwajami linii A, N, R i M będzie bezpłatny.

Tej nocy, wydłużone zostaną godziny kursowania tramwajów linii turystycznej 36. Zabytkowe tramwaje będą kursowały do północy na trasie: pl. Narutowicza, Filtrowa, Nowowiejska, Marszałkowska, gen. Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, metro Marymont.