W wielkanocny poniedziałek 10 kwietnia na stołeczne tory wyjadą tramwaje okolicznościowej linii W. Będzie ona obsługiwana zabytkowymi wagonami.

/ UM Warszawa /

Specjalne tramwaje będą kursowały w godz. 12.00-18.00 po okrężnej trasie:

KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA - Kawęczyńska – al. Tysiąclecia – Kijowska – Targowa – al. ,,Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – pl. Bankowy – Marszałkowska – Nowowiejska – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – al. ,,Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – Targowa – Kijowska – al. Tysiąclecia – Kawęczyńska -KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

Kursy będą się odbywały co pół godziny. Linię W będą obsługiwały wagony z zabytkowej floty Tramwajów Warszawskich. Na linii K -pojawią się wagony, które jeździły w Warszawie w czasie II wojny światowej. Linia i N to symbol odbudowującej się po wojnie stolicy, 13N – to tzw. „parówki” znane z warszawskich ulic w latach 70.

W wagonach linii W obowiązywać będzie standardowa taryfa biletowa ZTM.

Wszystkie kursy linii W realizowane będą przez pojazdy wysokopodłogowe. Na pokład wagonów – w miarę możliwości – wejść pomoże brygada konduktorska.