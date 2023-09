Ul. Krakowskie Przedmieście w stolicy nadal będzie deptakiem. Władze Warszawy zadecydowały, że ta popularna wśród mieszkańców i turystów ulica będzie dostępna w weekendy jedynie dla pieszych także we wrześniu i październiku.

Ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie / Anna Zakrzewska / RMF FM

Odcinek Traktu Królewskiego od ul. Świętokrzyskiej do ul. Miodowej w Warszawie będzie zmieniał się w strefę pieszo-rowerową w noce z piątku na sobotę.

Co na to spacerujący ulicą Krakowskie Przedmieście? Bardzo się cieszę, bo to jest jednak trasa spacerowa. Myślę, że ludzie będą z przyjemnością chodzić bez ruchu - powiedziała reporterce RMF FM Annie Zakrzewskiej jedna ze spacerowiczek. Dodała, że "w tej chwili jest ruch, jest głośno".

Jest problem z dostawami, bo dostawcze mogą chyba wjeżdżać między g. 7 a 8 - dodała inna kobieta.