Wymiana starych, wadliwie działających instalacji podziemnych, montaż energooszczędnego oświetlenia i przebudowa nawierzchni - to prace zaplanowane w ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w centrum Rzeszowa. Inwestycja obejmie także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Deptak na ul. Grunwaldzkiej / Urząd Miasta Rzeszowa /

Miasto wyłoniło właśnie w przetargu wykonawcę. Będzie nim firma OBO Polska z Rzeszowa.

Ulica Grunwaldzka, która jest deptakiem, zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego.

Największą i najdroższą częścią tego zadania będzie przebudowa starych, często wadliwie działających instalacji podziemnych, m.in. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej. Ulicę oświetlą energooszczędne lampy LED.

Deptak zyska też nową nawierzchnię. Zamiast betonowej kostki brukowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożona zostanie szara kamienna kostka. Na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego będą płyty granitowe o wymiarach 30 na 60 cm, takie jakie kilka lat temu zostały położone na innym rzeszowskim deptaku - ul. Kościuszki.

Inwestycja obejmie także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyczne ogrodzenie zostanie wyremontowane i częściowo wymienione, ułożona zostanie nowa nawierzchnia, staną też ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci.

Po zachodniej stronie ul. Grunwaldzkiej posadzone zostaną nowe drzewa: graby pospolite i platany klonolistne. Będą wyposażone w automatyczny system nawadniania i napowietrzania.

Nowymi elementami w przestrzeni deptaka będą parklety, czyli siedziska połączone z donicami z zielenią, które staną na placu przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej.

Projekt zakłada także stworzenie Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej w jego historycznym miejscu (rejon studni przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską) w formie wyniesionego monumentu z czarnego granitu z inskrypcją.

Umowa ma zostać podpisana do połowy września. Koszt inwestycji to ok. 13,5 mln zł. Prace potrwają 12 miesięcy.