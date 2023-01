Jedna osoba zginęła w pożarze, który wybuchł rano w warszawskich Włochach. Jedna osoba zginęła. Ogień jest już opanowany, ale strażacy nadal prowadzą akcję.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przy ul. Nike we Włochach doszło do pożaru mieszkania na pierwszym piętrze. Dostaliśmy zgłoszenie ok. 6:25. Przed naszym przybyciem ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie lokale. W chwili przyjazdu strażaków pożar był już rozwinięty - powiedział kap. Michał Skrzypa ze stołecznej PSP.

Strażacy ewakuowali trzy osoby: dwie klatką schodową, a jedną przy użyciu drabiny przez balkon.

Niestety znaleźliśmy jedną osobę w mieszkaniu. Ciało było częściowo zwęglone - przekazał.



Pożar został opanowany. Prowadzimy prace rozbiórkowe w celu wykluczenia wszystkich zarzewi ognia, które mogły ukryć się na poddaszu - wyjaśnił.