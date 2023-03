​Sprawdź czy Twoja ulica będzie w strefie Tempo 30. Stołeczny ratusz zakończył blisko dwumiesięczne konsultacje dotyczące programu zmian w ruchu drogowym w Warszawie. Chodzi m.in. o wprowadzenie na części lokalnych ulic ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ramach konsultacji na mapę naniesiono blisko 50 zmian. Wśród najważniejszych jest dodanie do strefy "Tempo 30" tzw. obwodnicy Gocławia, ulicy Nałęczowskiej oraz części ulicy Radzymińskiej, tzw. Małej Radzymińskiej od wiaduktu kolejowego do Ząbkowskiej.

Ze strefy "Tempo 30" wykreślona zostanie natomiast ulica Kasprowicza, Pawińskiego i Sokratesa. Jak pisze stołeczny ratusz "przekroje, funkcja i odseparowanie ruchu pieszego od jezdni pozwalają na prowadzenie ruchu z prędkością 50 km/h".

Miasto udostępniło interaktywną mapę, na której można sprawdzić czy dana ulica ma być objęta ograniczeniem prędkości do 30 km/h, uspokojeniem ruchu przez przez zastosowanie innych rozwiązań tj. progi zwalniające. Mapa dostępna jest TUTAJ .

"Uspokojenie" ruchu wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych. Zmniejszenie prędkości do 30 km/h wyraźnie zmniejsza liczbę wypadków - w tym także tych śmiertelnych. Wynika to również ze skutecznego ograniczania przekraczania dopuszczalnej prędkości poprzez egzekwowanie przepisów. W strefach Tempo 30 zwiększa się również płynność ruchu drogowego, co jest zachętą do korzystania z innych from transportu, takich jak komunikacja miejska czy rower - przekonuje Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Stołeczny ratusz publikuje także raport z konsultacji na temat planów wprowadzenia stref "Tempo 30" .