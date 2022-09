Wioślana masa krytyczna, wioska urzeczańska, warsztaty i animacje dla dzieci – to tylko część programu, przygotowanego w ramach tegorocznego Święta Wisły. W najbliższą sobotę, 3 września w Warszawie, nie zabraknie atrakcji dla mieszkańców, którzy wybiorą się na nadwiślańskie plaże.

14. Święto Wisły będzie jednocześnie pożegnaniem z sezonem letnim. Jednym z punktów będzie pływanie tradycyjnymi łodziami.

Zapraszamy na paradę wiślanych jednostek, której start zaplanowany jest na godz. 18 z plaży Rusałka – mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. warszawskiej Wisły. Podczas wydarzenia nie zabraknie elementów wiślanego dziedzictwa, okraszonych szczyptą doznań kulturalnych. Wszystko w zgodzie z przyświecającą nam ideą - Wisła dla wszystkich -dodaje.

Drewniane łodzie będą odpływać z plaży Rusałka, Płyty Desantu i Dworca Wodnego, w pobliżu pomnika Syrenki między 12.00 i 16.00. Po zakończeniu parady w Pawilonie Edukacyjnym Kamień zaplanowano koncert Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II.

W ramach Święta Wisły o godz. 10:30 z plaży Saskiej w kierunku Młocin wystartuje również Wioślana Masa Krytyczna . Na ten wyjątkowy spływ kajakowy można się zapisywać.

Koniec wakacji nie oznacza końca wydarzeń nad Wisłą

Jeszcze do końca października zapraszamy na rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej na pokładach ponad 40 jednostek – mówi Jan Piotrowski. - Tradycyjnych, drewnianych batów, szkut, pychówek, ale też bardziej współczesnych katamaranów czy motołódek- dodaje.

Rejsy są bezpłatne i realizowane jako jeden ze zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Przez cztery ostatnie miesiące skorzystało z nich ponad 2000 osób.

Brzegi Wisły łączą trzy bezpłatne przeprawy promowe, działające w ramach wodnych Warszawskich Linii Turystycznych:

• SŁONKA: Cypel Czerniakowski (pomost pływający) – Saska Kępa (plaża)

• „PLISZKA”: Most Poniatowskiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy (plaża)

• „WILGA”: Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – ZOO (plaża)

Przeprawy będą kursować w dni wolne – co 20 minut, od 9.30 do 20.00.

W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy działały codziennie. We wrześniu – do 25.09 – będą kursować w dni wolne co 20 minut od ok. godz. 9.30 do ok. godz. 20.00.

Wisła jest sercem stolicy. Zapraszam wszystkich warszawiaków i gości do wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia – mówi dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy - Magdalena Młochowska.