W czwartek, w co najmniej 18 Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, egzaminy na prawo jazdy są niemożliwe. To efekt trwającego od początku tygodnia protestu egzaminatorów, do którego codziennie dołączają kolejne placówki.

/ Darek Delmanowicz / PAP Protestują m.in. ośrodki w Gdańsku, Gdyni, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, a także w Krakowie, Toruniu, Białymstoku i Pile.

Egzaminy są tam przekładane na inne terminy, odległe o mniej więcej dwa, trzy tygodnie.

Taka sytuacja na pewno potrwa jeszcze jakiś czas. Na razie nie ma szans na porozumienie między resortem infrastruktury a egzaminatorami.

Protestujący domagają się podwyżek i zmian w sposobie oceniania kursantów. Ministerstwo odpowiada, że podwyżek nie będzie, bo żeby je sfinansować, trzeba byłoby podnieść opłaty za egzaminy.

Jak wygląda sytuacja w Wielkopolsce? Kandydaci na kierowców mają problemy ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy również w Wielkopolsce i Lubuskiem. Egzaminatorzy tamtejszych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przyłączają się do protestu swoich kolegów z kraju.

W Gorzowie Wielkopolskim przerwa w egzaminach potrwa do 9 lipca. Na stronach tamtejszego WORD-u wyświetla się komunikat o odwołanych egzaminach, z którego wynika, że wniesiona opłata będzie obowiązywać przy kolejnym, nowym, umówionym terminie.

W Gorzowie część egzaminatorów biorąc urlop na żądanie, albo przechodząc na zwolnienia lekarskie nie stawiła w pracy już w poniedziałek. Wczoraj dołączyli do nich kolejni.

W Lubuskiem pracuje natomiast WORD w Zielonej Górze, ale jego dyrekcja nie wyklucza, że pracownicy także zaczną protestować.

W Wielkopolsce nie protestuje ośrodek w Poznaniu. Na razie egzaminy odbywają się zgodnie z planem. W piątek zostały odwołane egzaminy w Pile i w Kaliszu.

Tomasz Dziuganowski o protestach w WORD-ach: Postulaty płacowe kierujemy do ministra infrastruktury To nie jest strajk. To jest protest o charakterze pełzającym, który może zostać rozszerzony" - mówił we wtorek 5 lipca w Rozmowie w południe w RMF FM Tomasz Dziuganowski z Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów i WORD w Kielcach. Jak zaznaczył: chciałbym przeprosić wszystkich, którzy chcą przystąpić do egzaminów.

Gość Rozmowy w południe w RMF FM pytany, ile ośrodków egzaminacyjnych w kraju protestuje, odpowiedział: to się bardzo szybko zmienia. "Kolejne placówki chcą dołączyć, czekamy na tych, którzy się wahają" - zaznaczył.

"My nie strajkujemy. To spontaniczna inicjatywa" - tłumaczył Tomasz Dziuganowski. Pytany o postulaty płacowe, odpowiedział: my je kierujemy do ministra infrastruktury. Na pytanie, czy protest się rozszerzy, odpowiada: tak może być. Przewidujemy różne formy.











