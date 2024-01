We wtorek rozpoczęły się prace budowlane na Skrze. Warszawiacy będą mogli skorzystać z nowego obiektu wiosną 2025 roku.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Wreszcie zaczynamy pierwszy etap prac. Zaczynamy renowację Skry od boiska treningowego, strefy gdzie będzie można uprawiać sport - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na II kwartał przyszłego roku.

To jest nasz plan - wychodzenie na Pole Mokotowskie tak, żeby warszawiacy mogli z tego korzystać, uprawiać sporty i żeby cały ten teren dotychczas zaniedbany i zamknięty, mógł służyć warszawiakom - podkreślił prezydent.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska powiedziała z kolei, że jest to kolejny historyczny dzień dla Skry. Startujemy dzisiaj, rozpoczynamy od boiska treningowego, gdzie powstanie również zaplecze szatniowo-sanitarne a wiosną zapraszamy wszystkich na nową Skrę - dodała.

Zastępca dyrektora stołecznego centrum sportu Aktywna Warszawa odpowiedzialny za inwestycje - Bartosz Żukowski poinformował, że obiekt w przestrzeni parkowej będzie otwarty 24 godziny na dobę, natomiast, jeśli chodzi o obiekt sportowy to w ustalonych godzinach.

Wielka inwestycja

Do wiosny 2025 roku powstanie stadion treningowy wraz z zagospodarowaniem terenu, zapleczem i trybunami, strefy rzutów oraz boisko do rugby. W pozostałej części stanowiącej obszar ogólnodostępny, otwarty na park Pole Mokotowskie, powstanie strefa parkowa i sportowa przeznaczona do rekreacyjnego uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych.

Kompleks sportowy ma być też zapleczem treningowym dla kolejnego etapu modernizacji ośrodka, jakim będzie budowa stadionu głównego.

Docelowo na Skrze powstanie wielofunkcyjna hala sportowa, która ma przede wszystkim służyć zawodnikom oraz kibicom siatkówki i koszykówki. Będą mogły odbywać się tam mistrzostwa Polski w obu tych dyscyplinach.





Drugi obiekt to stadion lekkoatletyczny II kategorii IAAF z salą treningową - powstanie on dokładnie w miejscu istniejącego obecnie stadionu RKS "Skra". Stadion będzie miał zadaszone trybuny, mieszczące ok. 25 tys. kibiców oraz ma umożliwiać realizację imprez lekkoatletycznych o randze mistrzowskiej.