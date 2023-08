W piątek, 4 sierpnia, drogowcy wyłączą z ruchu fragment ulicy Pięknej od Alej Ujazdowskich do Górnośląskiej. Remont wykorzystają robotnicy budujący wiadukty Trasy Łazienkowskiej, wykonać swoje prace na rondzie Sedlaczka i odbudują wlot ulicy Myśliwieckiej na to skrzyżowanie. W związku z tym ulica Myśliwiecka zostanie zamknięta. Już dzisiaj, 3 sierpnia, drogowcy zamkną ulicę Przasnyską na Żoliborzu pomiędzy ulicami Rydygiera a Krasińskiego. Zmieni się trasa autobusów linii 221 - poinformował stołeczny ratusz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ulica Piękna zostanie całkowicie zamknięta na fragmencie od Alej Ujazdowskich do skrzyżowania z Wiejską. Wyłączony z ruchu będzie także fragment ulicy Górnośląskiej za skrzyżowaniem. Podczas prac ulica Lennona straci połączenie z Piękną. Możliwy będzie natomiast przejazd prosto Wiejską w ulicę Jazdów. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pięknej, Wiejskiej, Górnośląskiej i Jazdów zostanie przełączona w tryb migający.



Objazd poprowadzi Alejami Ujazdowskimi i ulicami Książęcą oraz Rozbrat.



Zamknięte będzie przejście dla pieszych przez ulicę Górnośląską przy skrzyżowaniu z Wiejską. Piesi będą tu kierowani do tymczasowego przejścia, wytyczonego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 12.



W związku z remontem ulicy Pięknej swoje trasy zmienią linie 107 i 159. W stronę Chełmskiej i Elektrociepłowni Siekierki autobusy tych linii będą kursowały Alejami Ujazdowskimi przez plac Trzech Krzyży i ulicami Książęcą oraz Rozbrat. W kierunku pętli Esperanto i CH Blue City przejadą przez ulicę Czerniakowską, Solec, Trasą Łazienkowską do Alej Ujazdowskich - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.



Prace będą prowadzone równolegle z remontem wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. W związku z odbudową ronda Sedlaczka zamknięta zostanie ulica Myśliwiecka.



Ulica Myśliwiecka zostanie wyłączona z ruchu od ronda Sedlaczka do ulicy Hoene-Wrońskiego. Stanie się to w piątek, 4 sierpnia. Na rondzie kierowcy będą mogli przejechać tylko na wprost z Rozbrat w Myśliwiecką (w stronę Szwoleżerów) i w drugą stronę. Nadal będzie tu obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.



Objazd utrudnień wyznaczono ulicami Czerniakowską, Szwoleżerów i Myśliwiecką. Alternatywnie kierowcy mogą skorzystać z ulic Rozbrat i Książęcej i Alej Ujazdowskich. Do Pięknej będzie można dojechać ulicami Rozbrat, Górnośląską i Hoene-Wrońskiego.



Piesi nadal będą mogli przejść pod wiaduktami i przez Myśliwiecką. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca wakacji.

Utrudnienia na Żoliborzu

Trwa przebudowa ulicy Przasnyskiej na Żoliborzu. W czwartek, 3 sierpnia, drogowcy zamkną ją pomiędzy ulicami Rydygiera a Krasińskiego. Zmieni się trasa autobusów linii 221 - poinformował stołeczny ratusz.



Przebudowa ulicy Przasnyskiej odbywa się na zlecenie dzielnicy Żoliborz. Obecnie drogowcy pracują na odcinku między Duchnicką a Rydygiera. Wprowadzili tu jeden kierunek ruchu - w stronę Rydygiera. Od czwartku, 3 sierpnia, rozpoczną kolejny etap robót. Wówczas przebudowa obejmie, około 400-metrowy odcinek, od ulicy Rydygiera do Krasińskiego. Prace na obu odcinkach będą prowadzone jednocześnie.



Od czwartku, 3 sierpnia, od strony ulicy Rydygiera będzie można dojechać wyłącznie do wjazdu do budynku Przasnyska 7. Dalej będzie obowiązywał zakaz ruchu, niemal aż do ulicy Krasińskiego. W godzinach 18- 7 zakaz ten nie będzie dotyczył osób dojeżdżających do posesji. Chodnik i droga dla rowerów będą cały czas dostępne. Prace w tym miejscu potrwają około dwóch tygodni.



Linia autobusowa 221 na pętlę Powązki-Cm. Wojskowy dojedzie ulicami Powązkowską i Ficowskiego.



Czasowo zostanie zawieszony przystanek Przasnyska 04. Ponownie zaczną obowiązywać przystanki Pl. Niemena 03, Elbląska 03 i Powązki-Cm. Wojskowy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.



Ratusz przekazał, że w ramach przebudowy ulicy Przasnyskiej powstanie rondo na skrzyżowaniu z Rydygiera oraz prawidłowe dowiązanie tej drogi do ulicy Krasińskiego (gdzie Zarząd Dróg Miejskich ma także wybudować rondo). Dodatkowo wyremontowany zostanie fragment Duchnickiej u zbiegu z Przasnyską. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to czerwiec 2024 roku.