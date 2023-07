Seria remontów w Warszawie spowoduje utrudnienia w ruchu. Prace będą prowadzone między innymi przy Dworcu Zachodnim i na rondzie "Radosława". Remonty ruszają od poniedziałku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kierowcy jadący aleją Prymasa Tysiąclecia w kierunku Alej Jerozolimskich będą kierowani do środkowej części tunelu. Na rondzie "Radosława" drogowcy przeniosą się na skrajne prawe pasy. Dla kierowców oznacza to, że na skrzyżowaniu wciąż będą mieli o jeden pas mniej.

Od poniedziałku, 17 lipca, od godziny 1 zostanie zamknięta część tunelu prowadząca w stronę rodna Zesłańców Syberyjskich. Już za rondem Tybetu jezdnia zwęzi się do dwóch pasów (z trzeciego będą mogły korzystać wyłącznie autobusy), a na wysokości przystanku autobusowego Armatnia 01 kierowcy będą kierowani do środkowej nawy przekopu. Tam również będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo i prosto, a drugi do jazdy prosto i w prawo. Zmiana kierunku - po wyjeździe z tunelu - będzie już niemożliwa.



Także dla jadących w przeciwnym kierunku zmienią się zasady ruchu: kierowcy skręcający z Alej Jerozolimskich (od strony Włoch) w lewo w aleję Prymasa Tysiąclecia będą kierowani do wschodniej części tunelu. Po wyjechaniu z tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich przejadą na drugą jezdnię specjalnie wybudowanym łącznikiem. Drugi pas tej jezdni będzie nadal dostępny dla skręcających z Alej Jerozolimskich (od strony Śródmieścia) w prawo w aleję Prymasa Tysiąclecia i dla jadących na wprost z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Wytyczone zostaną nowe buspasy, które pojawią się m.in. na prawym pasie alei Prymasa Tysiąclecia, za rondem Tybetu do przystanku Armatnia 01. Oprócz autobusów komunikacji miejskiej będą mogły poruszać się nim także taksówki, pojazdy MTON, motocykle i karetki. Podobne zmian zostaną wprowadzone dla podróżujących ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich. Bezpośrednio przed tym skrzyżowaniem również zostanie wyznaczony buspas, który zajmie prawy pas jezdni, co ułatwi przejazd przez rondo. Specjalny pas dla komunikacji miejskiej zajmie też prawy pas jezdni ulicy Sokołowskiego "Grzymały" prowadzącej w stronę Dworca Zachodniego, na odcinku od Białobrzeskiej do Alej Jerozolimskich.

Zachodnia część tunelu będzie zamknięta do końca wakacji.

W poniedziałek około godziny 6 wyłączony z ruchu zostanie skrajny prawy pas dookoła całego ronda. Węziej będzie także na dojazdach i zjazdach. Nieczynne będą prawe pasy obu jezdni Okopowej (także od ronda do ulicy Powązkowskiej) oraz jezdni ulicy Słomińskiego (przed samym skrzyżowaniem) i alei Jana Pawła II - od ulicy Stawki do ronda. Co ważne, kierowcy zachowają możliwość skrętu w każdej relacji - manewr będą wykonywać z sąsiednich pasów.

Prace w tym etapie potrwają do połowy sierpnia, na kiedy zaplanowano już zasadnicze roboty, czyli wymianę nawierzchni.

W czasie prac budowlanych piesi skorzystają ze zwężonych przejść wokół ronda.

Zarząd Transportu Miejskiego informuje także, że wyłączone zostaną przystanki Rondo Radosława 03 i Stawki 02. Autobusy będą się zatrzymywały odpowiednio na przystankach Rondo Radosława 53 (zlokalizowany przy ulicy Słomińskiego około 20 metrów za dotychczasowym przystankiem) oraz Stawki 52 (przy alei Jana Pawła, około 45 metrów za pierwotnym przystankiem).