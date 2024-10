To już szósta doba, gdy mieszkańcy gminy Mordy w powiecie siedleckim na Mazowszu nie mogą pić wody z kranu. Kolejne wyniki badań wykazały, że w wodociągu wciąż są bakterie enterokoki, groźne dla układu pokarmowego. Wodę można wykorzystywać tylko do spłukiwania toalet.

Przedłużają się problemy z wodą na północy Mazowsza / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Problem dotyczy ponad sześciu tysięcy mieszkańców. Woda jest do nich dowożona beczkowozami, przede wszystkim przez strażaków.

Na dzisiaj zaplanowano kolejne czyszczenie wodociągu. Sanepid, jak ustalił reporter RMF FM, czeka na kolejne zlecenie badań próbek wody. Trwa ustalanie przyczyny skażenia.

Jest to uciążliwe, tym bardziej, że są tu właściciele gospodarstw. Są krowy, kury. Oszczędzamy wodę, wykorzystujemy to, co zorganizowała gmina, pan burmistrz. Ja dzisiaj wzięłam 50 litrów wody, specjalny samochód dostarczył przed dom. Może wystarczy na długi weekend, dla rodziny, choć na szczęście nasza rodzina nie jest duża. To kolejna taka sytuacja w ostatnim miesiącu, od września, w tej okolicy - opisują mieszkańcy miejscowości Czołomyje w gminie Mordy w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Najnowszy plan dostaw wody jest opracowany do 5 listopada. To, jak szybko woda znów będzie nadawać się do picia, zależy od tego, jak szybko i skutecznie uda się oczyścić wodociąg.