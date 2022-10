Prawdziwa gratka czeka na miłośników lotnictwa. „Noc w Instytucie Lotnictwa” odbędzie się w piątek, 7 października, w godzinach 17:00 – 23:00. W programie mnóstwo atrakcji. Wstęp jest wolny.

Samoloty, śmigłowce, drony, symulatory lotu - to wszystko i wiele więcej, już dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. W stolicy odbędzie się 11. edycja Nocy Lotnictwa. Impreza startuje o godz. 17.00 w Instytucie Lotnictwa przy alei Krakowskiej.

Na nocy pojawi się około 35 maszyn. Na co dzień w Instytucie mamy siedem zabytkowych samolotów, które oczywiście też będą udostępnione i wystawione na noc. Spodziewamy się maszyn wojskowych, cywilnych akrobacyjnych i zabytkowych. Będą samoloty, które pokażą aerokluby i uczelnie, samoloty, które robią naprawdę wielkie wrażenie. A z takich największych samolotów, które do nas zawitają to jest samolot CASA, samolot transportowy, wojskowy, który w całej swojej okazałości będzie tutaj na nocy, będzie świetnie podświetlony. Będzie można sobie zrobić przy nim zdjęcie, może porozmawiać z pilotami a możliwe, będą także wpuszczać na pokład - mówi w rozmowie z Przemysławem Mzykiem z RMF MAXX, Joanna Pieniążek z Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Po raz pierwszy na Nocy pojawi się też absolutna legenda lotnictwa: kultowy śmigłowiec Bölkow Bo-105.

Prawdziwą gratką dla odwiedzających będą pokazy odpalania silników lotniczych. W tym roku będzie to łącznie aż sześć pokazów, które na zmianę będą wykonywać samoloty Harvard, Iskra oraz Lim-2.

Na całym terenie imprezy dostępne będą także symulatory lotu, m.in.: samolotami F16, Boeing 747, Cessna,

"Noc w Instytucie Lotnictwa” odbędzie się w piątek, 7 października w Warszawie, przy al. Krakowskiej, w godzinach 17:00 – 23:00. Wstęp jest wolny.