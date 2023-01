Co zrobić z żywą choinką po świętach? Mieszkańcy Warszawy mają do wyboru kilka możliwości. Jedną z nich jest oddanie ukorzenionego drzewka miejskim leśnikom do ponownego posadzenia. Zbiórki odbędą się w dwie najbliższe soboty.

/ UM Warszawa /

W Warszawie rusza poświąteczna zbiórka żywych choinek. Jeśli macie drzewko z korzeniami i w doniczce, można oddać go leśnikom, którzy ponownie zasadzą choinkę w jednym ze stołecznych lasów. W tym roku zbiórki organizowane są: 14 stycznia, w godzinach 10:00-14:00 – pod Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Rydzowej 1A,

w godzinach 10:00-14:00 – pod Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Rydzowej 1A, 21 stycznia, w godzinach 10:00-14:00 – pod główną siedzibą Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170A.

Poświąteczną choinkę – kupioną w donicy lub ciętą – można również zostawić w kontenerze oznaczonym napisem „zielone” lub w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia tych odpadów. Odpady zielone odbierane są przez cały rok.

Świątecznego iglaka można oddać też do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Płytowej 1 na Białołęce (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-17:00).

Mieszkańcy, którzy chcą się pozbyć sztucznych choinek, mogą wyrzucić je do odpadów zmieszanych (w przypadku małych drzewek) lub wystawić jako odpady wielkogabarytowe (w przypadku dużych drzewek). Zobacz również: Dachowanie na Puławskiej

Policja zatrzymała 34-latka, który napadł na sklep na Ochocie

Nowa pętla autobusowa na Powązkach