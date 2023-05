33 złote - tyle dziś trzeba zapłacić za kilogram polskich truskawek na rynku hurtowym w Broniszach. Tyle kosztuje piękna, soczysta, polska Rumba. 30 złotych trzeba zapłacić za polską Flair. Po raz pierwszy pojawiły się polskie ziemniaki - Irga z jasnoróżową skórką kosztuje 18 zł za kilogram.

Polskie truskawki na giełdzie w Broniszach / Magdalena Grajnert / RMF FM

Łubianki z polskimi truskawkami znikają szybko ze stoiska pana Janusza. Cena nie przeraża kupujących, chociaż sprzedawca podkreśla, że sklepikarze biorą niewielkie ilości, bardziej żeby ucieszyć oko klienta. I wiedzą, że polskie truskawki to owoce, za którymi Polacy tęsknią najbardziej.

Importowane owoce z Grecji są o połowę tańsze. Ale zanim trafiły na rynek, kilka dni spędziły w chłodni. Wystarczy 12 godzin w sklepie i będzie widać, że to truskawka rwana tydzień temu. A moja jest rwana wczoraj - podkreśla pan Janusz.

Polska czy zagraniczna? Zdarza się, że stojąc przy sklepowej ladzie, mamy wątpliwości. Chociaż nie powinniśmy ich mieć, bo fałszowanie towaru jest karane, to przestępstwo - mówi naszej reporterce Maciej Kmera z Rynku Hurtowego Bronisze. Są dwie ustawy: o jakości handlowej owoców, warzyw i o bezpieczeństwie żywności. Jedna to są sankcje finansowe, druga to są sankcje karne. Tak że nie wolno oszukiwać i zakłamywać towaru. Truskawka grecka, jeżeli będzie pakowana w polskie łubianki i oferowana po 30 złotych, to jest karane.

Truskawki greckie na giełdzie w Broniszach / Magdalena Grajnert / RMF FM

Jeśli myślicie, że 33 zł za polskie truskawki Rumba to dużo, mamy dla was ceny czereśni. Kilogram hiszpańskich na rynku hurtowym kosztuje 80 zł. Cena z poprzedniej dostawy to 110 zł, więc można powiedzieć, że jest zdecydowanie taniej. Sprzedający czereśnie z Hiszpanii pan Stefan jest mile zaskoczony zainteresowaniem.

O tej porze roku to oczy kupują - śmieje się sprzedawca. Ale bardzo dużo poszło tych czereśni, nie spodziewałem się! Cena w ogóle ludzi nie odstrasza, bo jeśli ktoś ma ochotę, to po prostu kupuje.

Są i czereśnie! / Magdalena Grajnert / RMF FM

Poza owocami, w Broniszach są już właściwie wszystkie, polskie warzywa - poza papryką. Pierwsza irga, jasna z różową skórką - na rynku hurtowym - kosztuje 18 złotych za kilogram. Za drobniejsze ziemniaki, tak zwany groszek, trzeba zapłacić 15 złotych.

Ale na rynku debiutuje też fasolka szparagowa. Kosztuje 55 zł za kilogram i jest sprzedawana w dwukilogramowych opakowaniach. 10 zł kosztuje kilogram gruntowych ogórków, 6 zł rabarbar, 4 zł pęczek botwiny. Od 11 do 13 zł zapłacimy za pęczek szparagów.

Kupujących nie brakuje, chociaż ceny niektórych warzyw jeszcze odstraszają - na przykład cena ziemniaków.

Miałem kupić, ale za tyle to wolę poczekać - przyznaje w rozmowie z RMF FM pan Mariusz. Tak za 5 zł za kilogram, wtedy kupię.

Cena warzyw zależy przede wszystkim od pogody. Jeśli aura dopisze, ceny będą spadać, nawet z dnia na dzień.