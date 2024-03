Kierowca - jak się okazało - jest objęty zakazem prowadzenia pojazdów.

26-latek jest znany policji. Był notowany za jazdę po pijanemu, a także za posiadanie narkotyków. Orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu, gdy jego samochód dachował, został zbadany alkomatem - wynik był negatywny. Pobrano mu jednak krew do badań - przekazuje reporter Krzysztof Zasada.

Mężczyzna odpowie teraz za kilka przestępstw, takich jak niezatrzymanie się do kontroli za co grozi do 5 lat więzienia.

Prokuratura oceni co kierowało mężczyzną podczas staranowania radiowozu i próby potrącenia policjanta.

Dodatkowo analizy wymaga fakt, czy ucieczką 26-latek naraził na niebezpieczeństwo zdrowia i życia obu nastoletnich pasażerek.