Stołeczna drogówka w mediach społecznościowych chwali się nowym radiowozem zaparkowanym na... zakazie zatrzymywania. Kojarząca się z rajdami ulica Karowa w Warszawie, posłużyła za miejscówkę do sesji zdjęciowej Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Auto stało na chodniku, bez włączonych sygnałów świetlnych.

Mamy prestiżowe miejsce, w okolicy Pałacu Prezydenckiego, miejsce zabytkowe, miejsce objęte ochroną konserwatora zabytków no i policja stawia sobie radiowóz na chodniku mając w pogardzie przepisy, egzekwowaniem których powinna się zajmować. Jeżeli chciała sobie tam zrobić sesję to mogła zapłacić za zajęcie pasa drogowego i wynająć to miejsce do sesji albo znaleźć inne miejsce, gdzie mogła zaparkować legalnie - komentuje w rozmowie z RMF MAXX Marcin Chlewicki ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Zgodnie ze znakami policyjne auto powinno zostać odholowane.