​W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu trwają intensywne prace związane z odnawianiem lasu. Rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Edyta Nowicka poinformowała, że tej wiosny wysadzonych zostanie ok. 12 mln drzew i krzewów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku prace rozpoczęły się dość wcześnie, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe. W większości nadleśnictw prace zakończą się w końcu kwietnia, najdalej na początku maja. Odnowieniom sprzyjają też częste opady deszczu, sadzonki mają więc dobre warunki do rozwoju - powiedziała rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Radomiu.

Tej wiosny wysadzonych zostanie ok. 12 mln drzew i krzewów. Tym samym odnowionych zostanie 1,8 tys. ha powierzchni, na których - zgodnie z planami urządzenia lasu i przepisami prawa - drzewa zostały wycięte w związku z zapotrzebowaniem społeczeństwa na drewno i produkty z niego pochodzące - powiedziała Edyta Nowicka.

Jak rozkładają się odnowienia?

Wiosną w lasach radomskich i świętokrzyskich wysadzanych jest ok. 75 proc. sadzonek. Pozostałe sadzone są jesienią, kiedy warunki także sprzyjają pracom odnowieniowym.

W 2023 r. w regionie świętokrzyskim zostanie odnowionych 1,6 tys. ha. Najwięcej odnowień zaplanowano w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski - 220 ha, Jędrzejów - 170 ha, Włoszczowa, Kielce i Staszów - po 130 ha, Radoszyce, Barycz i Starachowice - po ok. 115 ha, Chmielnik, Skarżysko i Suchedniów - w przedziale 90-80 ha. Nadleśnictwa Daleszyce, Stąporków, Pińczów i Łagów posadzą po ok. 50 ha, a Nadleśnictwo Zagnańsk - 35 ha. Tu większy jest udział odnowienia naturalnego - na terenie działania RDLP Radomiu wynosi on 370 ha - wskazała rzeczniczka.

W regionie radomskim, w którym położonych jest 1/3 nadleśnictw RDLP w Radomiu, odnowionych zostanie 840 ha. Najwięcej odnowień zaplanowano w nadleśnictwach Kozienice i Dobieszyn - po 180 ha oraz Grójec - 140 ha. W Nadleśnictwach Zwoleń, Radom, Marcule i Przysucha w przedziale 90-80 ha.

Co i gdzie się sadzi?

W lasach sadzone są gatunki starannie dobrane do warunków siedliskowych. Na słabszych glebach jest to głównie sosna i brzoza, a w żyźniejszych miejscach bardziej wymagające gatunki iglaste tj. modrzew i jodła oraz gatunki liściaste, w tym dęby, buki, olsze, brzozy, jesiony, klony, jawory, lipy, graby i wiele innych.

W ramach wiosennych odnowień leśnicy posadzą też kilkaset tysięcy sadzonek gatunków biocenotycznych i miododajnych, wzbogacających bioróżnorodność lasu, takich jak lipa drobnolistna, dzikie jabłonie, grusze, głogi, jarząb, dereń, dzika róża czy trześnia.

Podobnie jak gatunki liściaste, a często i jodła, aby przetrwały niezgryzione przez zwierzynę w młodości konieczne jest ich przejściowe grodzenie - stąd w lesie można obserwować powierzchnie zagrodzone siatką - wyjaśniła Nowicka.

Główną metodą odnowienia lasu i zalesiania jest sadzenie ręczne.