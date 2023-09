Ruszył kolejny etap prac na placu Na Rozdrożu w Warszawie. Z tego powodu tymczasowo zwężone zostały pasy ruchu przed placem i na samym placu.

Aleje Ujazdowskie w stronę centrum Warszawy zostały zwężone do jednego pasa ruchu, około stu metrów przed skrzyżowaniem z ul. Agrykola. Z kolei jadących w kierunku Mokotowa zaskoczyć może to, że Aleje Ujazdowskie są zwężone do jednego pasa w każdą stronę, około 120 metrów przed wjazdem na plac Na Rozdrożu. Właśnie od tej strony - jak informuje nasz reporter - tworzą się największe korki.

Stołeczny ratusz informuje, że dla podróżujących w stronę ul. Puławskiej dostępne będą dwa pasy - z obu będzie można jechać prosto, a z prawego dodatkowo wjechać na "ślimak" prowadzący na Trasę Łazienkowską. Sam zjazd zostanie zwężony do jednego pasa. Zmiany czekają także kierowców wjeżdżających na plac z Trasy Łazienkowskiej od strony Wisły. Po pokonaniu "ślimaka", zaraz za ulicą Koszykową, droga bezpośrednio przed wjazdem na plac zwęzi się do jednego pasa.

Utrudnienia czekają też pieszych i rowerzystów. Zamknięte pozostaną wszystkie przejścia podziemne. Zebry i przejazdy rowerowe na poziomie placu będą funkcjonowały bez zmian. Trasy pojazdów komunikacji miejskiej nie ulegną zmianie. Przez tydzień od środy, 13 września, wzdłuż ulicy Sytej budowane będzie przyłącze energetyczne. Droga zostanie zwężona.

"Prace będą prowadzone na chodniku, który z tego powodu zostanie zamknięty. Piesi będą poruszali się wzdłuż chodnika, po wygrodzonym dla nich fragmencie jezdni. Zwęzi to jezdnię ulicy Sytej, ale ruch nadal będzie się tu odbywał w obu kierunkach" - poinformował ratusz.

Roboty potrwają od 13 do 20 września, na Sytej pomiędzy ulicą Siedliskową (wlot bliżej Glebowej) a przejściem dla pieszych przy Stawie Zawadowskim.

Utrudnienia w innych częściach Warszawy

Od poniedziałku na Dolnym Mokotowie w Warszawie obowiązuje także nowa, tymczasowa organizacja ruchu związana z budową linii tramwajowej jeżdżącej w kierunku Wilanowa. Te zmiany spowodowały duże utrudnienia na Dolnym Mokotowie. Korki pojawiły się na ulicach łączących ulice Gagarina i Chełmską. Rozpoczęte w tym tygodniu prace spowodowały zamknięcie wjazdu z ulicy Gagarina w Sułkowicką.