Poseł odniósł się również do nieoficjalnych doniesień mediów o masowych zwolnieniach pracowników. Według niego, spółka rozwiązała umowy z ponad tysiącem osób. Bardzo często byli to doskonali menadżerowie, którzy doprowadzili do tego, że w ostatnich latach rok do roku Grupa Orlen przynosiła ogromne zyski i odprowadzała ogromne daniny do budżetu państwa. Ci ludzie zostali po prostu wyrzuceni na bruk - stwierdził.

Poseł PiS: Nieprawidłowości nie tylko w Orlenie, ale i w PGNiG

Według Moskala, nieprawidłowości mają występować również w PGNiG, którego fuzja z Orlenem miała miejsce w listopadzie 2022 roku. Słyszymy o tym, że w oddziale głównym PGNiG na stanowisko jednego z dyrektorów został zatrudniony człowiek, który został uprzednio zwolniony dyscyplinarnie za nadużywanie alkoholu - powiedział dodając, że taka sytuacja może nie być sytuacją jednostkową.

Posłanka Gembicka dodała, że do Ministerstwa Finansów wrócili dyrektorzy, którzy "za czasów poprzednich rządów PO i PSL-u lekceważyli alarmy przedsiębiorców; którzy mówili o tym, że po Polsce hulają mafie VAT-owskie". Te osoby po prostu tolerowały funkcjonowanie mafii VAT-owskich, a nie oszukujmy się, to też ma wpływ na sytuację Orlenu, bo jedną z przyczyn takich dobrych wyników Orlenu za naszych czasów było także to, że został uszczelniony ten system, że walczyliśmy z mafiami VAT-owskimi - powiedziała.