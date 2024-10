Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pochowano Leszka Moczulskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, twórcę Konfederacji Polski Niepodległej i publicystę. Zmarł 10 października w wieku 94 lat.

Pogrzeb Leszka Moczulskiego / Paweł Supernak / PAP

Hołownia o Moczulskim: Poglądy miał radykalne, a pióro ostre

"Leszek Moczulski nie bał się mówić i pisać, że komunistyczny system jest niereformowalny i żądał natychmiastowych zmian ustrojowych. Poglądy miał radykalne, a pióro ostre i przenikliwe" - napisał w liście Hołownia. "Jego podziemne publikacje dla wielu czytelników stały się źródłem wiedzy, a także dziennikarskiego kunsztu" - zauważył marszałek Sejmu Szymon Hołownia w liście odczytanym w czasie uroczystości pogrzebowych.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała słowa Leszka Moczulskiego z 1983 roku: "przyznaję się, że śni mi się wielka Polska". Ten sen o wielkiej Polsce przywiódł Leszka Moczulskiego do Alei Zasłużonych tej niezwykłej metropolii - podkreśliła.

Były prezydent Bronisław Komorowski / Paweł Supernak / PAP

Leszka Moczulskiego wspomniał także były prezydent Bronisław Komorowski. Był jednym z najważniejszych chorążych, którzy wysoko wznieśli postulat niepodległości - powiedział.

Niepodległościowy Leszek Moczulski podbudował świadomość i wrażliwość zarówno w ramach nurtu niepodległościowego, jak i potem w ramach ruchu obrony praw człowieka i obywatela, a potem także, a może - przede wszystkim - Konfederacji Polski Niepodległej - wspominał Komorowski.

On lubił ludzi, nie nienawidził - tak Leszka Moczulskiego wspominał w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim Jacek Michałowski - szef kancelarii prezydenta z czasów, gdy ten urząd sprawował Bronisław Komorowski. Pamiętam kilka rozmów z nim. Miałem poczucie, że jestem naprawdę słuchany, mimo że to on miał więcej do powiedzenia niż ja - podkreślał.

Poznałem go w roku 1977, na tajnym spotkaniu nurtu niepodległościowego w Warszawie. Zrobił na mnie olbrzymie wrażenie - mówił o Moczulskim Aleksander Hall, działacz opozycji antykomunistycznej i współzałożyciel Ruchu Młodej Polski. Od tego czasu przez wiele czas byliśmy w bardzo bliskich relacjach. Należałem do tych, którzy zatrzymywali się w mieszkaniu Moczulskich na Jaracza, on często bywał także w Trójmieście. Ostatni raz widzieliśmy się na jego procesie lustracyjnym - wspominał.

Konwiński: Straciliśmy ważnego człowieka o wielkich dokonaniach

Będąc bardzo młodym człowiekiem, kiedy miałem jeszcze 17 lat, pod wpływem Leszka Moczulskiego, obserwując jego działalność, postanowiłem zaangażować się w politykę. Wstąpiłem do Konfederacji Polski Niepodległej i tak zaczęła się moja przygoda z polityką. Gdyby nie Leszek Moczulski, gdyby nie KPN nigdy bym pewnie w polityce nie był - powiedział PAP szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Jego zdaniem Leszek Moczulski to była wybitna postać.

Uroczystości pogrzebowe / Paweł Supernak / PAP

Geopolityk, polityk, strateg, człowiek, który powołał pierwszą antykomunistyczną partię w całym obozie sowieckim. Straciliśmy naprawdę ważnego człowieka o wielkich dokonaniach dla Polski - podkreślał parlamentarzysta.

Uroczystości pogrzebowe / Paweł Supernak / PAP

Leszek Moczulski - opozycjonista, twórca KPN-u, poseł

Leszek Moczulski urodził się 7 czerwca 1930 r. w Warszawie. Był współzałożycielem powstałego w marcu 1977 r. Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jako jeden z dwóch rzeczników - obok Andrzeja Czumy - pełnił w nim funkcję nieformalnego przywódcy. Był też redaktorem pisma "Opinia".

Po powstaniu ROPCiO Moczulski poddawany był przez władze komunistyczne licznym represjom. Łącznie zatrzymano go ok. 250 razy.

Uroczystości pogrzebowe / Paweł Supernak / PAP

We wrześniu 1979 r. Moczulski założył własną partię polityczną - Konfederację Polski Niepodległej. W 1980 r. został aresztowany. Dwa lata później skazano go na siedem lat więzienia. Został zwolniony na mocy amnestii w 1984 r.

W kolejnym procesie w 1985 r. Moczulski został skazany na cztery lata. Wyszedł na wolność w 1986 r. W 1987 r. wyjechał na Zachód.

Moczulski krytykował obrady Okrągłego Stołu. W 1990 r. kandydował w wyborach prezydenckich; z 2,5 proc. głosów zajął ostatnie miejsce.

W latach 1991-1997 Moczulski był posłem. W 1998 r. przeszedł na emeryturę.

Moczulski był autorem wielu książek historycznych - m.in. "Szpony czarnego orła" (1969), "Dylematy. Wstęp do historii politycznej Europy Zachodniej 1945-70" (1971), "Wojna polska 1939" (1972).



W 2018 r. Leszek Moczulski był gościem RMF FM. Moim spełnieniem było osiągnięcie niepodległości przez Polskę i w tym sensie czuje się spełniony - deklarował. Polityka to zajęcie przede wszystkim intelektualne. Jak się nie myśli, nie ma żadnej polityki. Można bawić się, udawać, być mężem stanu, chodzić w ładnych krawatach, ale trzeba wiedzieć, o czym myśleć - dodał.