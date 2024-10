Shikari, samica nosorożca z warszawskiego zoo, świętuje dziś 18. urodziny! Ważąca prawie dwie tony solenizantka urodziła się 17 października w niemieckim zoo. Do Warszawy przyjechała jako trzylatka. W czasie pobytu w stołecznym zoo trzy razy została mamą. Wyjątkowy dzień opiekunowie zwierzęcia postanowili uczcić urodzinowym tortem.

Siano, płatki kukurydziane, papryka, ogórki, sałata i mango - wymienia składniki tortu opiekunka nosorożców, Katarzyna Oleszczuk. Zostały jeszcze róże, widocznie na koniec zostawia sobie najlepsze - dodaje.

To wyjątkowe, świąteczne menu.

Na co dzień jedzą siano i słomę, to podstawa ich diety. W cieplejsze pory roku dostają zielonkę, czyli trawę i dodatkowo warzywa, ale w ograniczonych ilościach, mniej więcej kilogram na dzień, żeby za bardzo nie przytyły. Bardzo lubią też gałązki, jedzą drzewek owocowych czy bambusa, ale wierzba i klon to ich podstawa - mówi pani Katarzyna w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert.

W ciągu dnia Shikari zjada 16 kilogramów siana.

Porcje są podzielone, jedzenie dostaje 4 razy dziennie. Zjada jeszcze 5 kilogramów słomy i gałęzie w nieograniczonych ilościach - dodaje opiekunka.

Jak się okazuje, osiemnaście lat to jeszcze nie starość dla nosorożca.

Nosorożce indyjskie żyją około 35-40 lat, więc ona jest jeszcze jak najbardziej w takim wieku rozrodczym - mówi pani Katarzyna.

Shikari lubi głaskanie po brzuchu i ciepłe kąpiele. Natomiast nie znosi dotykania uszu.

Shikari znaczy wojownik. Ona ma taki charakter. Na pewno jest naszą gwiazdą. Jeżeli czegoś nie chce, to nie zrobi. Ma takie dni, że nie chce wyjść na wybieg, bo np. jest brzydka pogoda, więc woli sobie poleżeć w boksie albo wejść do środka - opowiada opiekunka.