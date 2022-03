"Plecak dla wracających na Ukrainę". Tak brzmi hasło akcji, która trwa na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Polacy oraz obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce zbierają wyposażenie niezbędne dla mężczyzn, którzy jadą na wojenny front.

Potrzebne wyposażenie można przynosić codziennie, między 8:00 a 21:00, do antresoli (I piętro) Dworca Zachodniego w Warszawie, przy alejach Jerozolimskich 144 / Materiały prasowe

Do tej pory w kierunku Ukrainy wyjechało piętnaście autobusów wypełnionych niezbędnym dla żołnierzy wyposażeniem. Potrzebne jest to, czego już brakuje w ukraińskich aptekach. Wszystko zawozimy do armii, to trafia bezpośrednio do żołnierzy - podkreśla w rozmowie z RMF FM jedna z organizatorek akcji Irena Mazurewicz.



Oto pełna lista najpotrzebniejszych rzeczy: