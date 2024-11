Prokuratura zaplanowała na dziś oględziny miejsca wczorajszej katastrofy budowlanej w Mławie, które będą prowadzone z użyciem drona. Po zawaleniu się dachu dawnej bazy PKS zginęli dwaj mężczyźni w wieku 29 i 30 lat.

Zawalona hala w Mławie / Marcin Obara / PAP

Jeszcze dziś zostanie wszczęte śledztwo

Prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński poinformował, że oględziny z użyciem drona to obecnie jedyne wyjście.

Do środka tej hali (...) nie możemy wejść. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie to możliwe. Wszystko zależy od decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Tylko on może wyrazić zgodę na wejście. Dopóki to się nie stanie, nikt nie zaryzykuje bezpieczeństwa ludzi - zadeklarował.



Na dziś planowane jest wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa ws. środowej tragedii. Jak zapowiedział prokurator Bagiński, będzie ono prowadzone w dwóch kierunkach - katastrofy budowlanej i wypadku przy pracy.

W katastrofie zginęły dwie osoby

Zawalona hala / Wojciech Olkuśnik / East News

Dach hali dawnej bazy PKS-u w Mławie zawalił się w środę przed godz. 11.



Jak ustalono, w chwili zawalenia się dachu, wewnątrz hali i tuż przy wejściu do magazynu przebywało pięciu pracowników. Dwóch z nich zostało odrzuconych siłą podmuchu walącego się dachu. Nie doznali oni poważniejszych obrażeń ciała. Po udzieleniu im pomocy medycznej zostali zwolnieni ze szpitali - przekazała rzeczniczka mławskiej policji asp. szt. Anna Pawłowska.



Pod gruzowiskiem znalazło się trzech mężczyzn. Dwóch z nich nie udało się uratować, a trzeci w stanie ciężkim trafił do szpitala w Płońsku.

Na miejscu katastrofy pracowało w środę 70 strażaków, w tym mundurowi ze specjalistycznych jednostek technicznych i ratowniczo-poszukiwawczych. Były to m.in. jednostki strażackie z Nowego Dworu Mazowieckiego, Nidzicy i Ostródy, a także z Warszawy.

Działania koordynował na miejscu powołany sztab kryzysowy. Akcję przeszukiwania rumowiska zakończono po godz. 16.