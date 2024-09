"Dzisiaj nie powiemy 'Nigdy więcej wojny'. Dzisiaj musimy powiedzieć: 'Nigdy więcej samotności'. Nie może już tak więcej być w historii, że Polska będzie samotnie stawiała czoła agresji temu czy innemu sąsiadowi" – powiedział w niedzielę na Westerplatte premier Donald Tusk. Szef rządu uczestniczył w obchodach 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uroczyste obchody 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej / Marcin Gadomski / PAP

Największa wojna XX wieku zaczęła się dokładnie 85 lat temu. Jednym z pierwszych starć zbrojnych rozpoczynających wojnę był atak niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września 1939 r. o godzinie 4:45.

Mówimy o tym dzisiaj takim językiem wprost, bo niestety nasze nadzieje, które przez dziesięciolecia tu wypowiadaliśmy na głos, właśnie na Westerplatte, każdego 1 września, te słowa "Nigdy więcej wojny" - one się nie sprawdziły. Ta wojna jest niedaleko nas - powiedział premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk podczas uroczystych obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej / Marcin Gadomski / PAP

Oprócz szefa rządu przemawiali m.in.: marszałek Sejmu Szymon Hołownia, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz czy prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Uroczystości na Westerplatte obserwował na żywo reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Prezydent: Pamięć o bohaterach Westerplatte pamięcią o wszystkich rodakach poległych w wojnie obronnej 1939 roku

W miejscu tak ważnym dla polskiej historii głos zabrał także marszałek Hołownia, który mówił, że "źli ludzie mogą działać wtedy, kiedy dobrzy ludzie działać nie chcą". Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał z kolei, jak ważna jest dla Polski silna armia i obecność w NATO.

"Bezmiaru okrucieństw zadanych w tamtych latach nam, Polakom, i innym narodom nie sposób zapomnieć. Pamięć o nich pozostaje zobowiązaniem na przyszłość, abyśmy strzegli wolności i bezpieczeństwa" - zaznaczył prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości na Westerplatte.

List prezydenta odczytał szef BBN-u Jacek Siewiera. Prezydent podkreślił, że pamięć o bohaterach Westerplatte jest także m.in. pamięcią o wszystkich rodakach poległych w wojnie obronnej 1939 roku.

"Bezcenną wartość niepodległości naszej ojczyzny uświadamiamy sobie zwłaszcza teraz, spoglądając w stronę Ukrainy, która od ponad 900 dni mierzy się z rosyjską agresją" - dodawał Andrzej Duda.

Obchody w Wieluniu. W 1939 r. barbarzyńsko zaatakowano śpiące miasto

Nie wolno ustępować imperializmowi, II wojna światowa jest tego wielką lekcją - podkreślił w niedzielę w Wieluniu prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, nigdy więcej nie może być na to zgody świata.

Prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 85. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Wieluniu / Marian Zubrzycki / PAP

Prezydent podczas uroczystości w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej przypomniał, że wczesnym rankiem 1 września 1939 r. Niemcy przeprowadzili atak lotniczy na Wieluń, choć miasto to i jego mieszkańcy niczym nie zawinili. Podkreślił, że brutalny zmasowany atak na śpiących ludzi był "aktem absolutnego barbarzyństwa".

Andrzej Duda zaznaczył, że Niemcy postanowili zmiażdżyć Polaków i taki był cel ich ataku. Podkreślił, że Polska stanęła, sprzeciwiła się temu i walczyła od pierwszego dnia tej wojny, przeciwstawiając się "przemysłowi śmierci" hitlerowskich Niemiec.

Mówimy: "nigdy więcej wojny", mówimy: "nigdy więcej nie może być na to zgody świata". Wtedy była w istocie ta zgoda. Hitler odważył się na to dlatego właśnie, że miał zgodę. On tak rozumiał to, że kiedy wcześniej dokonał anschlussu Austrii, i kiedy wcześniej dokonał de facto zaboru Czechosłowacji, kiedy wcześniej rozpoczął eksterminację Żydów w Niemczech, to świat nie reagował - powiedział prezydent.

Głowa państwa powoływała się w swoim przemówieniu na słowa Lecha Kaczyńskiego sprzed 15 lat, który wskazywał, że nie wolno ustępować imperializmowi i II wojna światowa jest tego wielką lekcją