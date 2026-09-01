Odszedł kolejny powstaniec warszawski. Jerzy Łakomski ps. Kajtek nie żyje

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W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski ps. Kajtek. Walczyć w Powstaniu Warszawskim szedł jako 12-letni chłopiec. Pełnił służbę pomocniczą w pułku „Baszta”. Został ranny w głowę w ogrodach przy pałacyku Szustra. Po opatrzeniu rany po dwóch dniach wrócił do służby. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

„Kajtek” Jerzy Łakomski odszedł na wieczną wartę

O śmierci Jerzego Łakomskiego poinformowało dzisiaj Muzeum Powstania Warszawskiego. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że na wieczną wartę odszedł Jerzy Łakomski ps. Kajtek. Przyjaciel Muzeum Powstania Warszawskiego, był z nami podczas obchodów rocznic Powstania czy Wigilii Powstańczych” - napisało muzeum.

W czasie okupacji niemieckiej był uczniem szkoły powszechnej przy ul. Grottgera w Warszawie. Nosił wtedy nazwisko Jerzy Władysław Baraban. W Powstaniu Warszawskim 12-letni Jerzy należał do służby pomocniczej w pułku „Baszta” Komendy Głównej Armii Krajowej. Jak przypomina Muzeum Powstania Warszawskiego, z racji młodego wieku do jego zadań należało zaopatrywanie powstańców w żywność oraz dostarczanie „sidolówek” - ręcznych granatów produkowanych w warunkach konspiracyjnych przez wytwórnie AK - i butelek zapalających na miejsce akcji, m. in. przed natarciem powstańców na wóz opancerzony przy ul. Belwederskiej.

Zdj. z ubiegłorocznych obchodów 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; Warszawa, 01.08.2025

Cześć i chwała bohaterowi. Powstańca żegna Rafał Trzaskowski

Zmarłego powstańca pożegnał na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski: „Niezwykle serdeczny człowiek. Zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą z młodymi ludźmi. Panie Jerzy, Warszawa dziękuje za wszystko i nigdy o Panu nie zapomni”.

Jerzy Łakomski urodził się 31 marca 1932 roku. W rozmowie dla Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego wspominał, że do pomocy powstańcom zachęcili go rodzice. Zasadniczo oni mnie tak pokierowali, że jestem sprytny chłopak, że mogę iść i donieść butelki z benzyną i granaty „sidolówki”. Poszedłem i od tego się zaczęło, już się przyłączyłem do powstańców. Dla mnie to było normalne - wspominał, dodając, że nie czuł strachu, a jedynie satysfakcję.

Jak przypomina muzeum, „Kajtek” po kapitulacji wraz z rodziną został wysiedlony do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd po 10 dniach trafili do transportu do Krakowa. Został umieszczony w podkrakowskiej wsi Kaczkowice u polskiego gospodarza. W marcu 1945 roku wrócił do Warszawy.

Pogrzeb Jerzego Łakomskiego

Jak poinformował BohaterON, pogrzeb Jerzego Łakomskiego odbędzie się w poniedziałek 7 września o godz. 12 na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

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