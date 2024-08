Od soboty (24 sierpnia) do końca miesiąca 170 budynków w rejonie ulic Belwederskiej i Sobieskiego przez tydzień pozbawionych będzie ciepłej wody. Wszystko z powodu kolejnego etapu budowy tramwaju na Wilanów.

/ Shutterstock

Veolia Energia Warszawa poinformowała, że od soboty, 24 sierpnia od godz. 23 do soboty, 31 sierpnia do godz. 23 nastąpi przerwa w dostawie ogrzewania i ciepłej wody do 170 budynków w rejonie ulic Belwederskiej i Sobieskiego.





Ciepłej wody, przez tydzień, nie będą mieli mieszkańcy budynków przy następujących ulicach:

Belgijskiej 2, 2A, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Belwederskiej 1, 3, 5/7, 9A, 13; Boryszewskiej 4, 11, 12, 13; Braci Pillatich 1, 3, 4; Chełmskiej 23, 25A, 27, 29, 31; Dolnej 2A, 3, 4, 5A, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14/16/18, 19, 20, 21, 21B, 22, 24, 26/28, 30, 30A, 40, 42; Gierymskiego 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19; Grottgera 1, 5A, 11A, 19A, 21, 23, 25A; Huculskiej 3, 5, 6A/8; Jazgarzewskiej 1, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18; Konduktorskiej 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22; Ludowej 1/7, 2, 4, 6, 10, 11/15, 17; Padewskiej 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24; Piaseczyńskiej 41, 41B, 45, 51, 53, 55, 59, 65, 114/116, 120, 122; Piwarskiego 5, 7, 9, 11, 14, 16, Promeda 1/3, 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19, 21, 23; Puławskiej 61, 63, 71, 73/75, 77, 81, 87/89; Pytlasińskiego 10/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21; Sobieskiego 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ; Sułkowickiej 2/4 i Włoskiej 1, 1A, 7, 7A, 8, 8B, 10.





"Aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców związane z przebudową, wykonawca inwestycji +Tramwaj do Wilanowa+ gwarantuje prowadzenie robót w godzinach od 6 do 22, czyli poza ciszą nocną. W czasie przerwy w dostawie ciepła organizacja ruchu w tym rejonie nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnej sytuacji" - poinformowała Veolia.